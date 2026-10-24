'इमरान खान ने ही खत्म किया रिश्ता', बोलीं एक्स वाइफ अवंतिका, तलाक की बताई वजह

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान और उनकी एक्स वाइफ अवंतिका मलिक की मुलाकात तब हुई थी जब अवंतिका सिर्फ 19 साल की थीं. कुछ सालों बाद, 2011 में दोनों ने शादी कर ली. उस समय इमरान अपने करियर के पीक पर थे. हालांकि, कुछ सालों बाद उनके करियर में बुरा दौर आया और दुर्भाग्य से, उसी समय उनकी शादी भी टूट गई और 2019 में दोनों का तलाक हो गया.

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हाल ही में एक इंटरव्यू में, अवंतिका ने अपनी शादी और तलाक के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी टूटने लगी थी, तब उन्होंने एक-दूसरे के साथ 'गलत' बर्ताव किया था. उन्होंने यह भी बताया कि अलग होने की पहल इमरान ने की थी, लेकिन इन सबके बावजूद, वह अपने 18 साल लंबे रिश्ते को एक सक्सेस के रूप में याद रखना पसंद करती हैं.

इमरान पर बोलीं अवंतिका

सोहा अली खान के यूट्यूब चैनल पर उनसे बातचीत के दौरान, अवंतिका ने बताया कि जब वह इमरान से मिलीं, तब वह 19 साल की थीं और उसके बाद उन्होंने 18 साल एक साथ बिताए. उन्होंने कहा, '18 सालों के दौरान, आप बड़े होते हैं, बदलते हैं, एक अलग इंसान बन जाते हैं और परिपक्व (mature) हो जाते हैं.' उन्होंने यह भी माना कि उनके अंदर बहुत सारा इमोशनल बैगेज (पुरानी भावनात्मक उलझनें) था, जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं था.

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उन्होंने कहा, 'इतनी कम उम्र में, आपको यह एहसास ही नहीं होता कि यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है. आप बस यही सोचते हैं कि मेरे सामने जो इंसान है, मेरी खुशी और संतुष्टि की जिम्मेदारी उसी की है. आपको पता ही नहीं चलता कि सालों के दौरान, आप अपने रिश्ते को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि आपकी उससे बहुत ज्यादा और अवास्तविक उम्मीदें होती हैं.'

इसके बाद अवंतिका ने 'हैप्पिली एवर आफ्टर' (हमेशा खुशी-खुशी साथ रहना) के विचार पर बात की और कहा कि वह इसमें विश्वास नहीं रखतीं. उन्होंने कहा, 'इमरान और मेरे लिए, क्योंकि हम 18 साल से साथ थे और बहुत कम उम्र से एक-दूसरे को जानते थे, और हमने अपने 20 और 30 के दशक की शुरुआत में बहुत कुछ देखा था, तो जाहिर है कि इस सफर में कहीं न कहीं हमने एक-दूसरे के साथ शायद कुछ गलत भी किया होगा. इसलिए मैं यह नहीं कह सकती कि कोई एक बड़ी घटना थी (जिसकी वजह से तलाक हुआ). मुझे लगता है कि सालों तक छोटी-छोटी बातें जमा होती गईं.'

अवंतिका ने बताया कि उन्होंने सालों तक अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की. उन्होंने कहा, 'हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. कई बार तो नौबत यहां तक आ गई थी कि 'क्या हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं?' लेकिन हम हमेशा यही सोचते थे कि 'चलो, थोड़ी और कोशिश करते हैं.' मुझे लगता है कि आखिरकार अलग होने का फैसला अचानक लिया गया, क्योंकि अलग होना बहुत मुश्किल होता है.' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा लगा जैसे हमने हार मान ली हो, हालांकि पहले भी हम कई बार अलग होने के करीब आ चुके थे.'

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अवंतिका ने बताया कि उन्होंने 18 साल साथ बिताए, लेकिन आखिर में उन्होंने यह मान लिया कि अगर 'हमें अपनी खुशी कहीं और मिल रही है, तो एक-दूसरे को जाने देना और अपनी खुशी तलाशने देना ठीक है.' उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद, वह आज भी अपने रिश्ते को एक सफलता मानती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने 18 साल साथ बिताए. बचपन से लेकर शोहरत, असफलता, सफलता और न जाने क्या-क्या देखा—सच कहूं तो मुझे हम दोनों पर काफी गर्व है. रिश्ता जिस तरह से खत्म हुआ, उससे मुझे थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन अगर आप 18 साल तक अपना बेस्ट देते हैं और एक परिवार बनाते हैं, तो इसे एक सफलता ही माना जाएगा.'

इमरान ने अलग होने की पहल की

हालांकि, उन्होंने माना कि जब रिश्ता खत्म हुआ, तो यह बहुत दुखद था. उन्होंने कहा, 'जब हम पहली बार अलग हुए, तो ऐसा लगा जैसे आपने अपनी जिंदगी के बारे में जो सपने देखे थे, जो कल्पना की थी कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, वह सब खत्म हो गया हो. उस समय, यह शायद आपकी जिंदगी के सबसे करीबी रिश्ते के खत्म होने जैसा था.' बातचीत के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि अलग होने का विचार सबसे पहले किसका था, तो अवंतिका ने इमरान का नाम लिया. उन्होंने बताया, 'असल में यह उन्हीं का फैसला था. मैं ऐसा कभी नहीं करती. शायद ऐसा करना मेरे लिए ही नुकसानदेह रहा, लेकिन मैं खुद कभी ऐसा नहीं करती. यह उनका ही फैसला था.'

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उन्होंने आगे बताया कि इमरान ने कुछ समय के लिए अलग रहने का फैसला लिया था, और छह महीने अलग रहने के बाद, उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय लिया.

शादी ना करने की सलाह

जब सोहा ने अवंतिका से पूछा कि अगर उन्हें आज अपनी 19 साल की उम्र वाली खुद को रिश्तों के बारे में कोई सलाह देनी हो, तो वह क्या कहेंगी? इस पर वह हंस पड़ीं और बोलीं कि वह उसे शादी न करने की सलाह देतीं.

अवंतिका ने आगे कहा, 'मैं सबसे पहले खुद को सशक्त बनाती. मैंने ऐसा कभी नहीं किया. मैं कभी एक ऐसी स्वतंत्र युवती नहीं बन पाई, जिसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो. मैं कभी वैसी नहीं बन सकी. इसलिए मैं अपनी 19 साल की उम्र वाली खुद से कहती, 'रुको, शादी, प्यार और बच्चों के लिए अभी बहुत समय है. पहले अपनी जिंदगी को सही ढंग से व्यवस्थित करो.'

अवंतिका और इमरान अब अपनी बेटी इमारा की 'को-पेरेंटिंग' (मिलकर परवरिश) कर रहे हैं. हाल ही में, इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था. यह नोटिस उन्हें 10 अक्टूबर को मुंबई में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद मिला था.

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