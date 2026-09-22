पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज, कप्तान फातिमा सना और उम्म ए हानी बनीं जीत की स्टार

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. मंगलवार (22 सितंबर) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रनों से हराया. पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेशी टीम 20 ओवर में 114/7 का स्कोर ही बना सकी.

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पाकिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने निचले क्रम में आकर पारी को संभाला. उन्होंने 30 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे. ओपनर गुल फिरोजा ने 6 चौके की मदद से 23 गेंदों पर 31 रनों की तेज पारी खेली. आलिया रियाज ने 22 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि शवाल जुल्फिकार ने 27 गेंदों पर 17 रनों का योगदान दिया.

Pakistan win the Bronze medal in the women's competition of the Asian Games after defeating Bangladesh by 31 runs 🥇



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पाकिस्तान की अच्छे स्कोर तक ले जाने में फातिमा सना की आखिरी ओवरों की बल्लेबाजी अहम रही. बांग्लादेश की ओर से रितु मोनी, शोर्ना अख्तर और नाहिदा अख्तर ने दो-दो विकेट लिए. जबकि संजीदा अख्तर मेघला को एक सफलता मिली.

उम्म ए हानी ने गेंद से बरपाया कहर

146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने संघर्ष किया क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा था. शमीम अख्तर ने सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए. उन्होंने 45 गेंदों की पारी में चार चौके लगाए. कप्तान निगार सुल्ताना ने 30 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि दिलारा अख्तर ने 12 रनों का योगदान दिया. नाहिदा अख्तर 10 रन बनाकर नाबाद रहीं. शोर्ना अख्तर ने 6, जुआइरिया फरदूस और राबेया खान ने 4-4, रितु मोनी ने 3 और सोभना मोस्तारी ने 2 रन बनाए.

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पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी वजह उसकी गेंदबाजी रही. उम्म ए हानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में सिर्फ 10 रन देकर तीन विकेट झटके. तस्मिया रुबाब, फातिमा सना, नाशरा संधू और आयशा जफर को एक-एक विकेट मिला.

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इससे पहले दो स्वर्ण पदक जीते थे. अब उन्हें कांस्य पदक भी मिल गया है. दूसरी ओर बांग्लादेश को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा. मौजूदा एशियन गेम्स में पाकिस्तान का ये दूसरा मेडल है. आसिम खान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) की मेन्स मॉडर्न 60 किग्रा वर्ग में पाकिस्तान को कांस्य पदक दिलाया था.

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