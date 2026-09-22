scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज, कप्तान फातिमा सना और उम्म ए हानी बनीं जीत की स्टार

पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. दूसरी ओर बांग्लादेश को भारत ने 114 रनों से परास्त किया था. अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर पोडियम फिनिश किया.

Advertisement
X
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, फातिमा सना का शानदार प्रदर्शन. (Photo: Getty Images)
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, फातिमा सना का शानदार प्रदर्शन. (Photo: Getty Images)

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. मंगलवार (22 सितंबर) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रनों से हराया. पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेशी टीम 20 ओवर में 114/7 का स्कोर ही बना सकी.

पाकिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने निचले क्रम में आकर पारी को संभाला. उन्होंने 30 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे. ओपनर गुल फिरोजा ने 6 चौके की मदद से 23 गेंदों पर 31 रनों की तेज पारी खेली. आलिया रियाज ने 22 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि शवाल जुल्फिकार ने 27 गेंदों पर 17 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान की अच्छे स्कोर तक ले जाने में फातिमा सना की आखिरी ओवरों की बल्लेबाजी अहम रही. बांग्लादेश की ओर से रितु मोनी, शोर्ना अख्तर और नाहिदा अख्तर ने दो-दो विकेट लिए. जबकि संजीदा अख्तर मेघला को एक सफलता मिली.

उम्म ए हानी ने गेंद से बरपाया कहर
146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने संघर्ष किया क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा था. शमीम अख्तर ने सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए. उन्होंने 45 गेंदों की पारी में चार चौके लगाए. कप्तान निगार सुल्ताना ने 30 गेंदों पर 25 रन बनाए, जबकि दिलारा अख्तर ने 12 रनों का योगदान दिया. नाहिदा अख्तर 10 रन बनाकर नाबाद रहीं. शोर्ना अख्तर ने 6, जुआइरिया फरदूस और राबेया खान ने 4-4, रितु मोनी ने 3 और सोभना मोस्तारी ने 2 रन बनाए.

सम्बंधित ख़बरें

india women team
भारत ने PAK को धोया, महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस
Asian Games 2026
भारत ने पाक को एक ही दिन में 2 बार पटका...दूसरे दिन मिले 4 मेडल
Suchika Tariyal Asian Games
हरियाणा की बेटी सुचिका ने जापान में लहराया परचम
India vs Sri Lanka
एशियन गेम्स में गोल्ड पर कब्जा जमाने उतरेगी भारतीय टीम!
Asian Games
वैभव से छोटी इस 13 साल की लड़की ने मचाया गदर, गोल्ड जीत रचा इतिहास
Advertisement

पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी वजह उसकी गेंदबाजी रही. उम्म ए हानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में सिर्फ 10 रन देकर तीन विकेट झटके. तस्मिया रुबाब, फातिमा सना, नाशरा संधू और आयशा जफर को एक-एक विकेट मिला. 

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इससे पहले दो स्वर्ण पदक जीते थे. अब उन्हें कांस्य पदक भी मिल गया है. दूसरी ओर बांग्लादेश को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा. मौजूदा एशियन गेम्स में पाकिस्तान का ये दूसरा मेडल है. आसिम खान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) की मेन्स मॉडर्न 60 किग्रा वर्ग में पाकिस्तान को कांस्य पदक दिलाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Hindu Dharam: 84 लाख योनियों का क्या है रहस्य? जानें मृत्यु के बाद किस कर्म से मिलता है कौन सा जन्म |
    1 बाल्टी, 2 सब्जियां! उल्टा लटकाएं टमाटर का पौधा और ऊपर उगाएं धनिया, छोटी बालकनी के लिए गजब का है ये हैक |
    पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता ब्रॉन्ज, कप्तान फातिमा सना और उम्म ए हानी बनीं जीत की स्टार |
    यूपी के स्कूलों में अब हर महीने परखी जाएगी शिक्षकों और बच्चों की रिपोर्ट, योगी सरकार का बड़ा फैसला |
    25 दिन बाद ‘हनुमान अंश’ को लगा झटका, कुणाल-करीना की फिल्मों को भी पहुंचा नुकसान |
    केतन हत्याकांड: पिता ने सिया के परिवार भी जताया शक, बोले- चार्जशीट से खुलेंगे कई राज |
    जमुई में छात्रा से छेड़खानी पर राहुल गांधी की बिहार सरकार से बड़ी मांग! |
    ‘चवन्नी नहीं, गांधी वाली 500 की नोट हैं हम...', अखिलेश के तंज पर केसी त्यागी ने दिया करारा जवाब |
    उबलती चाय में 3 मिनट के लिए डाला iPhone 18 Pro Max, फिर जो हुआ... |
    'हमने खुद को मरा हुआ मान लिया है!', प्रयागराज में आमरण अनशन पर बैठे TGT-PGT छात्र, शिक्षा निदेशालय में रातभर धरना
    Advertisement