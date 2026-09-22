1 बाल्टी, 2 सब्जियां! उल्टा लटकाएं टमाटर का पौधा और ऊपर उगाएं धनिया, छोटी बालकनी के लिए गजब का है ये हैक

टमाटर का पौधा आपने अब तक गमले या जमीन में सीधा ही उगते देखा होगा, लेकिन अगर हम कहें कि इसे उल्टा लटकाकर भी उगाया जा सकता है तो? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कम जगह में गार्डनिंग करने वालों के लिए ये तरीका काफी काम का हो सकता है. इसमें टमाटर का पौधा जमीन या गमले में ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ लटकता है.

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इस तकनीक को अपसाइड डाउन गार्डनिंग कहा जाता है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई बड़ा गमला या अलग क्यारी तैयार करने की जरूरत नहीं है. घर में पड़ी एक साधारण बाल्टी को ही इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इतना ही नहीं, बाल्टी के ऊपरी हिस्से में धनिया जैसी छोटी हर्ब उगाकर एक ही कंटेनर में दो तरह की गार्डनिंग की जा सकती है. यानी कम जगह में भी घर के लिए ताजी सब्जियां और हर्ब उगाने का जुगाड़ किया जा सकता है.



क्या है अपसाइड डाउन गार्डनिंग?

अपसाइड डाउन गार्डनिंग का मतलब है पौधे को नॉर्मल तरीके से ऊपर की ओर लगाने के बजाय कंटेनर से नीचे की तरफ उगाना. टमाटर के पौधे के लिए बाल्टी या मजबूत कंटेनर के निचले हिस्से में एक छेद किया जाता है. पौधे की जड़ों को बाल्टी के अंदर मिट्टी में रखा जाता है और उसकी तने वाली तरफ को छेद से बाहर निकाल दिया जाता है.

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इसके बाद बाल्टी को किसी मजबूत जगह पर लटका दिया जाता है. धीरे-धीरे पौधा नीचे की तरफ बढ़ता है और उसमें टमाटर भी लटकते हुए नजर आने लगते हैं.



बालकनी में कम जगह है तो काम आएगा ये तरीका

ये तकनीक उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है जिनके पास गार्डन या बड़ा टेरेस नहीं है. बालकनी में गमलों के लिए जगह कम हो तो पौधे को नीचे की तरफ लटकाकर उगाया जा सकता है. इससे फर्श पर जगह भी बचती है और बालकनी में कई पौधे लगाने की गुंजाइश बन जाती है.



टमाटर जमीन को छुएंगे ही नहीं

नॉर्मल तरीके से टमाटर उगाने पर फल जमीन के पास आ सकते हैं और मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आने से गंदे या खराब होने का खतरा रहता है. उल्टी दिशा में उगाने पर टमाटर पौधे से नीचे की तरफ लटकते हैं, इसलिए उनके जमीन से छूने की समस्या नहीं रहती.

डंडे या सपोर्ट की जरूरत भी कम

टमाटर का पौधा बढ़ने के साथ उसे संभालने के लिए अक्सर लकड़ी, स्टिक या किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. अपसाइड डाउन तरीके में पौधा नीचे की ओर बढ़ता है, इसलिए उसे सीधा रखने के लिए अलग से डंडा लगाने की जरूरत कम हो सकती है.

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एक बाल्टी में टमाटर के साथ धनिया भी

इस गार्डनिंग हैक की सबसे मजेदार बात यही है. बाल्टी के नीचे से टमाटर का पौधा बाहर निकालने के बाद ऊपर की तरफ मिट्टी की तरफ धनिया उगाया जा सकता है. यानी एक ही कंटेनर का इस्तेमाल दो पौधों के लिए हो जाएगा.

हालांकि, बाल्टी को लटकाने से पहले ये जरूर देख लें कि उसमें मिट्टी और पानी का वजन संभालने की क्षमता हो और जिस हुक या जगह पर इसे टांगा जा रहा है, वो भी मजबूत हो. अगर आपके घर में बालकनी छोटी है और फिर भी आप टमाटर उगाना चाहते हैं, तो अपसाइड डाउन गार्डनिंग एक दिलचस्प तरीका हो सकता है. कम जगह में पौधे उगाने के साथ यह बालकनी को एक अलग तरह का गार्डनिंग लुक भी देता है.

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