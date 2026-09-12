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Box Office: 'हनुमान अंश' के सामने 'हैवान' की सिट्टी गुल, 200 करोड़ पार नीम करोली बाबा की फिल्म, पीछे छूटे अक्षय-सैफ

बॉक्स ऑफिस पर 'हैवान' की सुस्त शुरुआत के बीच 'हनुमान अंश' का जलवा कायम है, जिसने भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, अक्षय और सैफ अली खान की फिल्म स्ट्रगल करती नजर आ रही है.

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हनुमान अंश के सामने फीकी पड़ी हैवान
हनुमान अंश के सामने फीकी पड़ी हैवान

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच-अवेटेड फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज हुई है. क्राइम थ्रिलर फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन भी सामने आ गया है. फिल्म की शुरुआत काफी धीमी हुई. वहीं, दूसरी ओर 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. फिल्म एक महीने बाद भी रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है.  

हैवान ने पहले दिन कितनी कमाई की?

'हैवान' फिल्म से हर किसी को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन लगता है कि यह फिल्म 'हनुमान अंश' की आंधी और 'मिर्जापुर द मूवी' के भौकाल के बीच दब गई है. 7 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई 'हैवान' ने पहले दिन उम्मीद से काफी कम कमाई की है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हैवान' ने पहले दिन 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 3.60 करोड़ तक पहुंच गया है. 

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वहीं, विदेश में फिल्म ने कुल 1.00 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 4.60 करोड़ रुपये हो गया है. 'हैवान' फिल्म की निराशाजनक शुरुआत के बीच, 'हनुमान अंश' ने बिना किसी रुकावट के बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. 

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 'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास

'हनुमान अंश' फिल्म का 36वें दिन भी जलवा बरकरार है. फिल्म ने भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.  Sacnilk के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने 36वें दिन 10.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 205.15 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 173.63 करोड़ तक पहुंच गया है. यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है. 

'हनुमान अंश' का जलवा एक महीने बाद भी देखने को मिल रहा है. फिल्म की आंधी में हर बड़े बजट और बड़े स्टार की फिल्म घुटने टेक रही है. 'टॉक्सिक' के बाद अब 'हैवान' पर भी 'हनुमान अंश' फिल्म के तूफान का असर पड़ता नजर आ रहा है. हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड पर 'हैवान' की कमाई में उछाल आता है या नहीं. 

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