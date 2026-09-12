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'पाकिस्तान में है हाफिज सईद', कोर्ट में बोली NIA... 2 महीने में दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी

पाकिस्तान में हाफिज सईद की मौजूदगी को लेकर NIA ने जम्मू की विशेष अदालत में अहम जानकारी दी है. इसी मामले में कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

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जम्मू कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट. (File Photo: ITG)
जम्मू कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट. (File Photo: ITG)

आतंकी हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान में है. यह जानकारी NIA ने जम्मू की विशेष अदालत को दी है. एजेंसी के मुताबिक, वह गिरफ्तारी से बच रहा है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. दो महीने के भीतर हाफिज सईद के खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है.

NIA ने कोर्ट को बताया कि हाफिज सईद पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों को हथियार, पैसे और निर्देश दे रहा है. एजेंसी का कहना है कि वह जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है. इसी आधार पर NIA ने अदालत से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी.

यह मामला जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की जांच से जुड़ा है. इसकी शुरुआत मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी से हुई थी. उसे श्रीनगर के बाहरी इलाके पांडाच में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था. उसके पास से चीन में बना एक ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे.

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हथियारों की बरामदगी से खुला आतंकी नेटवर्क

मोहम्मद नकीब भट के खिलाफ जकोरा थाने में UAPA, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई. उसके ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में आए. इस मामले में दो पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए. इस पर NIA का कहना है कि इसी जांच के दौरान हाफिज सईद की भूमिका सामने आई. एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकियों के उसके साथ जुड़े होने की बात सामने आई है. NIA ने कोर्ट को बताया कि हाफिज सईद फिलहाल पाकिस्तान में है.

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कोर्ट ने कहा- सामान्य तरीके से पेश नहीं हो सका

8 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जज प्रेम सागर ने कहा कि जांच में हाफिज सईद की भूमिका सामने आई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह फरार है. जांच एजेंसी सामान्य तरीके से उसकी अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित नहीं कर सकी. इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ सामान्य गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. आसान भाषा में समझें तो इस वारंट के तहत आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा सकता है.

दो महीने में दूसरी बार वारंट

हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू की विशेष NIA अदालत से दो महीने में यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है. इससे पहले 8 जुलाई को भी उसके खिलाफ NBW जारी किया गया था. वह मामला अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा था.

इस हमले में 25 पर्यटकों समेत एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हुई थी. अब ताजा मामले में NIA ने हाफिज सईद के पाकिस्तान में होने की जानकारी अदालत को दी है. कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.

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