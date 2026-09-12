Budh Nakshatra Parivartan 2026: 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र में जाएंगे बुध, 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव का असर ज्योतिष में सिर्फ राशि परिवर्तन तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, इसे भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. सितंबर में बुध ग्रह की चाल में ऐसा ही बदलाव होने जा रहा है. 13 सितंबर 2026 को बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. गणना के अनुसार यह प्रवेश सुबह करीब 10:47 बजे होगा.

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बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. वहीं हस्त नक्षत्र को कौशल, कार्यकुशलता और किसी काम को अपने हाथ में लेकर पूरा करने से जोड़ा जाता है. ऐसे में बुध का हस्त नक्षत्र में आना कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. खासतौर पर मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों को इसका लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कब तक हस्त नक्षत्र में रहेंगे बुध?

बुध 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 21 सितंबर को चित्रा नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे. यानी हस्त नक्षत्र में बुध का प्रवास करीब आठ दिनों का रहेगा. यह अवधि छोटी जरूर है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है. इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता, बातचीत, व्यापारिक रणनीति और काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर जोर बढ़ सकता है.

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मिथुन राशि: कामकाज में मिल सकता है नया मौका

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए बुध की स्थिति इस राशि के जातकों के लिए खास महत्व रखती है. हस्त नक्षत्र में बुध का प्रवेश नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है.

नौकरी कर रहे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत हो. जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है.

कारोबारियों के लिए बातचीत और संपर्क सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है. नए क्लाइंट से जुड़ने, पुरानी डील को दोबारा आगे बढ़ाने या किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर मिल सकता है.

कन्या राशि: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध कन्या राशि में मजबूत स्थिति में माने जाते हैं. सितंबर की शुरुआत में बुध का कन्या राशि में गोचर भी चल रहा है और 13 सितंबर को उनका हस्त नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है.

इस दौरान काम में बारीकी और योजना बनाने की क्षमता बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता की संभावना बन सकती है.

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आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है. आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर काम किया जा सकता है. अगर किसी पुराने भुगतान या अटके हुए आर्थिक मामले को लेकर लंबे समय से इंतजार है, तो उसमें भी आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है. हालांकि इस दौरान पैसों से जुड़े बड़े फैसले सिर्फ अनुमान के आधार पर लेने के बजाय पूरी जानकारी जुटाकर करना बेहतर रहेगा.

मीन राशि: नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका

मीन राशि के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना करियर से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से संपर्क या नई जिम्मेदारी भविष्य में फायदा पहुंचा सकती है.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने प्रयास तेज करने चाहिए. इंटरव्यू, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है. जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके सामने काम करने का नया तरीका या कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है.

बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ बेहतर संवाद बनाने का है. किसी पुराने संपर्क से दोबारा जुड़ना या पहले अधूरी रह गई बातचीत को आगे बढ़ाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

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