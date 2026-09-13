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नीम करोली बाबा पर बनी 'हनुमान अंश' का दुनियाभर में डंका, रो पड़ीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन, कमाई 250 करोड़ के करीब

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म जल्द ही 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है. फिल्म देखकर सुशांत सिंह राजपूत की बहन काफी भावुक हो गईं. वो रोती हुई नजर आईं.

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भावुक हुईं सुशांत की बहन (Photo: Screengrab , Social Media)
भावुक हुईं सुशांत की बहन (Photo: Screengrab , Social Media)

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' कामयाबी के झंडे गाड़ रही है. बड़ी स्टारकास्ट ना होने के बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है. अब दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फिल्म पर रिएक्ट किया है. 

फिल्म देख भावुक हुईं सुशांत की बहन

'हनुमान अंश' फिल्म देखकर श्वेता सिंह कीर्ति काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने फैंस संग अपने इमोशंस शेयर किए. श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है. वो वीडियो में कहती दिखीं- मैं बस फिल्म देखकर लौटी हूं. मुझे फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है. पूरी फिल्म के दौरान मैं हैरानी थी. मैं प्रेरणा महसूस करती रही थी और लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे. यह फिल्म बनाने के लिए आपका धन्यवाद और मेरी कामना है कि ऐसी और भी फिल्में बनें. 

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श्वेता ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- मैं सभी से कहूंगी कि वो 'हनुमान अंश' फिल्म जरूर देखें. यह आपके दिल में कुछ बहुत ही पवित्र और अलौकिक भावना जगा देगी. मैं इस फिल्म से काफी प्रभावित हुई हूं. अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए. यह ईश्वर और संतों में आपके विश्वास को पक्का कर देगी. मैं इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता की दिल से आभारी हूं... ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए. दुनिया की चेतना को जगाने के लिए आज के समय में इसकी सख्त जरूरत है.

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बॉक्स ऑफिर पर हनुमान अंश का डंका

'हनुमान अंश' का दुनियाभर में डंका बज रहा है. फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म जल्द ही 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है. 

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 37वें दिन 'हनुमान अंश' ने 18.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 227.00 करोड़ हो गया है, जबकि कुल नेट कलेक्शन 192.13 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. 

विदेशों में फिल्म ने 37वें दिन 5.00 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन अब तक 9.50 करोड़ तक पहुंच गया है. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 236.50 करोड़ हो गया है. फिल्म की कमाई की रफ्तार देखकर लग रहा है कि 'हनुमान अंश' जल्द ही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

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