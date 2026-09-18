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'इतने साल बाद फांसी क्यों लगाएगा?', सुरेंद्र कोली के कदम पर निठारी पीड़ितों को नहीं भरोसा, पंढेर पर साधा निशाना

Nithari Case Surendra Koli Death: हरिद्वार में सुरेंद्र कोली की कथित फांसी पर निठारी कांड के पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल. झब्बू लाल-सुनीता का आरोप- 'कोली को मारा गया है, उसे कई राज पता थे.'

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10 साल की मासूम ज्योति के माता-पिता का फूटा दर्द.(Photo:Screengrab)
10 साल की मासूम ज्योति के माता-पिता का फूटा दर्द.(Photo:Screengrab)

देश को झकझोर कर रख देने वाले नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल रहे सुरेंद्र कोली की कथित तौर पर फांसी लगाने की खबर के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है. निठारी कांड में अपनी 10 वर्षीय बेटी ज्योति को गंवाने वाले पीड़ित माता-पिता झब्बू लाल और सुनीता ने कोली की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है.

वर्तमान में भी नोएडा के निठारी (सेक्टर-31) में कपड़े प्रेस का काम करने वाले झब्बू लाल और सुनीता का साफ कहना है कि कोली ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है.

निठारी कांड के दौरान 10 वर्षीय ज्योति भी गायब हुई थी और उसके कपड़े और अन्य सामान बरामद हुए थे. ज्योति के पिता झब्बू लाल और मां सुनीता आज भी नोएडा के निठारी सेक्टर-31 में प्रेस करने का काम करते हैं. सुरेंद्र कोली की कथित फांसी की खबर सामने आने के बाद उनसे बातचीत की.

पीड़ित परिवार के सवाल

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सुनीता और झब्बू लाल ने दावा किया कि अगर सुरेंद्र कोली को फांसी लगानी होती तो वह पहले ही जेल में ऐसा कर चुका होता. उन्होंने कहा कि अब इतने समय बाद उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात उन्हें सही नहीं लग रही है. सुनीता ने आरोप लगाया कि उसे मारा गया है, वह ऐसे फांसी नहीं लगा सकता.

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मनिंदर सिंह पंढेर पर दागे गंभीर आरोप

पीड़ित परिवार ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी रहे मनिंदर सिंह पंढेर का नाम लेते हुए भी गंभीर आरोप लगाए. सुनीता का कहना है कि सुरेंद्र कोली को निठारी कांड से जुड़े कई राज पता थे और संभव है कि वह कुछ ऐसा खुलासा करने वाला था, जिससे उसकी जान को खतरा हुआ.

सुनीता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंढेर के अलावा उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी ने मारा होगा. हालांकि, पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

ज्योति की मां सुनीता ने कहा कि उनके परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि जब तक पंढेर को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. सुनीता का आरोप है कि उनके बच्चे की हत्या के लिए पंढेर जिम्मेदार है.

क्या था ज्योति हत्याकांड?

निठारी कांड के दौरान गायब हुई 10 वर्षीय बच्ची ज्योति के कपड़े और सामान कोठी नंबर D-5 से बरामद हुए थे. सालों तक चले कानूनी ट्रायल के बाद परिजनों का मानना है कि कोली की इस संदिग्ध मौत से कई अनसुलझे सवाल हमेशा के लिए दफन हो गए हैं. फिलहाल पुलिस व जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.
 

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