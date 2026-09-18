छत पर बुलाया, गला दबाया... दूसरी शादी के लिए प्रेमिका का कत्ल, मां संग 10 KM दूर नहर में फेंकी लाश

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद थाना क्षेत्र के सैनपुर उर्फ शहजादपुर गांव में युवती ज्योति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. 16 सितंबर 2026 को साखन नहर में एक अज्ञात युवती का शव मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाना सामने आई. जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान सैनपुर निवासी ज्योति के रूप में हुई.

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पुलिस के मुताबिक, पड़ताल में गांव के ही मोहित का नाम सामने आया, जिसके ज्योति से पिछले कई वर्षों से संबंध थे. पुलिस का कहना है कि मोहित अपने बड़े भाई की साली से शादी करना चाहता था. उसे आशंका थी कि ज्योति के साथ पुराने रिश्ते सामने आने पर दूसरी जगह शादी में परेशानी और बदनामी हो सकती है.

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इसी वजह से वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था. पूछताछ में मोहित ने पुलिस को बताया कि 15 सितंबर की रात उसने बहाने से ज्योति को अपने घर की छत पर बुलाया. वहां उसका मोबाइल बंद करने के बाद गला दबाकर उसकी जान ले ली.

मां को जगाया, फिर शव ठिकाने लगाने निकले

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पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद मोहित ने अपनी मां ओमवती को जगाया और पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. शव को बाइक के बीच में बैठी अवस्था में रखा गया और कपड़े से ढक दिया गया.

मां-बेटे देर रात गांव से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर साखन नहर की ओर गए. पुलिस के मुताबिक, वहां दोनों ने युवती के शव को पानी में फेंक दिया, ताकि वह बहकर नष्ट हो जाए और हत्या का राज सामने न आए.

जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी खंगाला. पुलिस का दावा है कि इन सबूतों से दोनों की गतिविधियों की पुष्टि हुई. मोहित की निशानदेही पर मृतका का टूटा हुआ वीवो मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर बाइक नंबर UP-11 DB-3290 भी बरामद की गई.

CCTV और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से खुली परतें

17 सितंबर को तहरीर के आधार पर मोहित के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना में उसकी मां ओमवती की भूमिका सामने आने के बाद केस में धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई.

एसपी देहात मयंक पाठक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर मोहित को अतर सिंह फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि ओमवती को उसके घर से पकड़ा गया.

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पूछताछ में मोहित ने हत्या करने और शव को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की है. शुरुआती पूछताछ में पुराने संबंध और दूसरी जगह शादी करने की उसकी इच्छा सामने आने की बात पुलिस ने कही है. हालांकि, एसपी देहात ने स्पष्ट किया कि दूसरी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर पुलिस के पास अभी सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.

मां-बेटे कोर्ट में पेश किए जा रहे

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बरामद मोबाइल और बाइक को जांच का हिस्सा बनाया गया है. अब दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.



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