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बीजेपी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के पहले दिन ही हंगामा, आपस में भिड़े AAP-BJP कार्यकर्ता

बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दौरान सुजानपुर के पंगोली चौक में हंगामा देखने को मिला है. जानकारी के मुताबिक AAP कार्यकर्ताओं ने यात्रा को काले झंडे दिखाए. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

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नितिन नवीन ने कहा- पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है.(Photo: ITG)
नितिन नवीन ने कहा- पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है.(Photo: ITG)

बीजेपी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला. पठानकोट के सुजानपुर विधानसभा हलके में बीजेपी की यात्रा के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया, जब सुजानपुर के पंगोली चौक पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखा विवाद खड़ा हो गया.

बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की इस यात्रा को काले झंडे दिखाए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद की स्थिति पैदा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. खास बात यह है कि जिस पंगोली चौक पर यह पूरा हंगामा हुआ, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी स्पीकर और सुजानपुर के पूर्व विधायक ठाकुर दिनेश सिंह बब्बू का निवास स्थान भी स्थित है.

बता दें, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को हरी झंडी दिखाई. यह यात्रा पंजाब में नशे की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य भर में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

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पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है, इसलिए बीजेपी ने इस यात्रा के जरिए नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है.  नितिन नवीन ने कहा, 'पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है और मैं यहां पीएम मोदी का संदेश लेकर आया हूं कि पंजाब से नशे को खत्म करने की जरूरत है.'

बीजेपी नेता ने पठानकोट में नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे पर काम करने का भरोसा दिलाया.

वहीं यात्रा से पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों के दर्द को सामने रखा था. BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा था कि ड्रग्स से पीड़ित परिवार यहां हैं और आप उनका दर्द देख सकते हैं. यह पंजाब का दर्द है और AAP सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है.

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