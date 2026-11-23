दीपिका पादुकोण का नाम आज के समय में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है. उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से शुरुआत की थी, जिसके बाद वो स्टार बनीं. वो पहले एक मॉडल थीं, जिसके बाद फिल्मों में आईं. मगर फिल्मों में एंट्री से पहले उन्होंने एक्टिंग स्कूल में हिस्सा लेने का फैसला किया था. वो अनुपम खेर के स्कूल एक्टर प्रिपेयर्स के सेकेंड बैच की स्टूडेंट रहीं. वहां उन्होंने तीन महीने एक्टर से एक्टिंग की क्लास ली थी.

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अनुपम खेर को याद आए दीपिका के पुराने दिन

हाल ही में अनुपम खेर ने गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान एक बातचीत में दीपिका पादुकोण के ट्रेनिंग के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस उस वक्त एक जानी-मानी मॉडल थीं और काफी पढ़े-लिखे और सलीकेदार परिवार से आती थीं. उनके अंदर हर काम को अच्छे तरीके से करने की आदत थी, लेकिन कई बार उनकी एक्टिंग में सहजता और नेचुरैलिटी की कमी नजर आती थी.

अनुपम ने बताया- दीपिका चाय का कप भी बेहद सलीके से उठाती थीं. वो हर काम अच्छे ढंग से करती थीं, लेकिन एक्टिंग में हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. किसी किरदार को निभाते समय उसकी परिस्थितियों और अंदाज को समझना भी जरूरी होता है.

इसी बात को समझाने के लिए अनुपम खेर ने दीपिका को एक दिन घर में काम करने वाली महिला का किरदार निभाने को कहा. इस एक्टिंग एक्सरसाइज में दीपिका को फर्श पर झाड़ू लगानी थी. एक्टर के मुताबिक, दीपिका ने ये काम काफी अच्छे अंदाज में किया लेकिन उनको एक्ट्रेस की एक्टिंग असली जैसा नहीं लगी.

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क्यों रोने लगी थीं दीपिका?

इसके बाद अनुपम खेर ने अपने घर में काम करने वाली महिला को झाड़ू लगाते हुए दिखाया. उन्होंने बताया कि वो महिला जिस सहजता और विश्वास के साथ झाड़ू लगा रही थी, उसमें एक्टिंग नहीं बल्कि असल जिंदगी नजर आ रही थी. वो कहते हैं कि उन्होंने दीपिका से कहा कि जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो सच में झाड़ू लगा रही हैं, तब तक उन्हें ये अभ्यास करते रहना होगा.

अनुपम खेर ने कहा- इस एक्सरसाइज से दीपिका शुरुआत में काफी परेशान हो गई थीं और उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अभ्यास जारी रखा. एक्टिंग में लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है. सिर्फ टैलेंट के दम पर काम नहीं चलता, बल्कि कलाकार को अपने काम में मेहनत करनी पड़ती है और मौके पाने के लिए समझदारी से आगे बढ़ना भी जरूरी है.

दीपिका का एक्टिंग सफर

दीपिका ने वैसे ओम शांति ओम से पहले साल 2006 में कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'कॉकटेल', 'ये जवानी है दीवानी', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'रामलीला', 'पठान', 'जवान' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान मजबूत की. अब वो जल्द शाहरुख खान की फिल्म किंग में नजर आएंगी जो 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है. उसके बाद वो अल्लू अर्जुन और एटली की राका में भी काम करेंगी.

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