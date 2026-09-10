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मिर्जापुर के शूरवीर गाने पर बवाल, BJP नेता ने सेंसर बोर्ड से की ये बड़ी मांग

बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने CBFC से 'मिर्जापुर: द मूवी' से 'शूरवीर' गाना हटाने की मांग की है, क्योंकि इस गाने का इस्तेमाल एक हिंसक सीन में किया गया है. उन्होंने इसे लेकर पत्र भी लिखा है.

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फिल्म मिर्जापुर को लेकर विवाद (Photo: X/@excelmovies)
फिल्म मिर्जापुर को लेकर विवाद (Photo: X/@excelmovies)

पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' गाने के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के चेयरमैन शशि शेखर वेम्पति को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की है.

यह गाना मूल रूप से राजस्थानी सिंगर-रैपर रैपेरिया बालम ने गाया था और यह महान योद्धा राजा महाराणा प्रताप की वीरता को समर्पित है. फिल्म में इसे एक हिंसक दृश्य के साथ दिखाया गया है.

इस गाने के इस्तेमाल की कई तरफ से आलोचना हो रही है. कई लोगों का कहना है कि एक योद्धा की बहादुरी का जश्न मनाने वाले गाने को ऐसे संदर्भ में इस्तेमाल करना अपमानजनक और अनुचित है.

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बीजेपी नेता ने लिखा पत्र
अपने पत्र में, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने 'मिर्ज़ापुर' में गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे समाज में नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ है. उन्होंने लिखा, 'मिर्जापुर: द मूवी' में राजस्थानी सिंगर रैपेरिया बालम के 'शूरवीर' गाने का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.'

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पत्र के अनुसार, गाने को महाराणा प्रताप से जोड़ने से गाने की मूल भावना बदल सकती है और महान योद्धा राजा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अपमान हो सकता है.

उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत चिंता की बात है कि जिस गाने को महाराणा प्रताप जी की वीरता और साहस को सम्मान देने के मकसद से बनाया और गाया गया था, उसके बोल और भावनाओं को फिल्म के किरदारों से जोड़ दिया गया है. एक शूरवीर (योद्धा) के चरित्र और मूल्यों और एक गैंगस्टर के चरित्र और मूल्यों में साफ अंतर होता है. बहादुरी, त्याग, धर्मपरायणता, आत्म-सम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को अपराध, हिंसा और गैंगस्टर संस्कृति से जोड़कर दिखाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.'

बीजेपी नेता ने CBFC चेयरमैन से फिल्म से गाना हटाने की अपील की और भविष्य में ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े गानों, प्रतीकों और संदर्भों के इस्तेमाल में ज्यादा सावधानी बरतने की मांग की.

दीपिका-स्वरा का किया जिक्र
इसके अलावा न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बीजेपी नेता ने दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पद्मावत' के बारे में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की हालिया टिप्पणियों का भी जिक्र किया.

उन्होंने आगे कहा, 'इससे पहले, स्वरा भास्कर ने पद्मिनी के 'जौहर' के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं - एक ऐसा काम जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है. ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस तरह खिलवाड़ करना गलत है. हम AI के दौर में जी रहे हैं; कोई भी हमारी विरासत को खराब करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता. अभिव्यक्ति की आजादी या क्रिएटिव आजादी के नाम पर इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'

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फिल्म 150 करोड़ रुपये के करीब
इस बीच, 'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है और इस लोकप्रिय फ़्रैंचाइजी को OTT स्पेस से बड़े पर्दे पर ले आई है. फिल्म अपने पहले हफ्ते में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के करीब है. पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म के हिंदी वर्ज़न ने पहले दिन 27.85 करोड़ रुपये की कमाई की और बुधवार को 12.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे हिंदी वर्जन का कुल बिजनेस 142.05 करोड़ रुपये हो गया.
 

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