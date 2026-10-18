टीवी की अंगूरी भाभी बनीं माता सीता, रामलीला से शिल्पा शिंदे का वीडियो आया सामने

'भाभी जी घर पर हैं!' फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को नई दिल्ली की शालीमार बाग रामलीला में माता सीता का किरदार निभाते हुए देखा गया. इस दौरान, वे वनवास के दृश्य का मंचन करती नजर आईं.

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रामलीला के एक वीडियो क्लिप में, माता सीता के रूप में केसरिया साड़ी पहने शिल्पा शिंदे, भगवान राम के वनवास का एक दृश्य दिखा रही हैं. इस दृश्य में, परेशान सीता लक्ष्मण से भगवान राम को खोजने के लिए कहती हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताती हैं. हालांकि, लक्ष्मण उनके पास से जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में सीता की सुरक्षा की चिंता होती है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'माता सीता के रूप में शिल्पा शिंदे... शालीमार बाग.'

दिल्ली की सबसे फेमस रामलीला

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के ऐतिहासिक शालीमार बाग - जो 1653 का मुगलकालीन शाही बगीचा है में होने वाली यहां की वार्षिक रामलीला, शहर के विजयादशमी उत्सव का एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण है. स्थानीय रामलीला कमेटियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक नाट्य शैली, शानदार सेट डिजाइन और रामायण के दृश्यों का ऊर्जावान मंचन दस दिनों तक चलता है. बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए मशहूर, शालीमार बाग रामलीला में अक्सर टीवी और फिल्मों के लोकप्रिय कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में लाया जाता है.

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रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके नैतिक सफर का वर्णन है. 'रामलीला' — जिसका अर्थ है 'राम का खेल' — इसका एक पारंपरिक नाट्य रूप है, जिसे नवरात्रि के दौरान मंचित किया जाता है. तुलसीदास जी की 'रामचरितमानस' के माध्यम से लोकप्रिय हुई रामलीला, धार्मिक ग्रंथों को एक जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति में बदल देती है, जो बुराई पर अच्छाई (धर्म) की जीत का प्रतीक है.

कौन हैं शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदे हिंदी टेलीविजन की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें डेली सोप, रियलिटी शो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने का दो दशकों से अधिक का अनुभव है. उन्हें 2015 में हिट सिटकॉम 'भाभी जी घर पर हैं!' में 'अंगूरी भाभी' का किरदार निभाकर पूरे देश में पहचान मिली. 2016 में, एक्सक्लूसिविटी शर्तों को लेकर निर्माताओं के साथ हुए एक बड़े विवाद के चलते, शो की लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद उन्होंने शो छोड़ दिया था.

इसके बाद, 'बिग बॉस 11' (2017–2018) जीतकर उन्होंने रियलिटी टेलीविजन में एक शानदार वापसी की. 'बिग बॉस' के अलावा, उनके रियलिटी टेलीविजन सफर में 'झलक दिखला जा 10' (2022) और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 14' (2024) में हिस्सा लेना शामिल है. वह 'लॉक अप 2 - सच या सजा' (2026) में भी एक प्रतियोगी थीं.

शिंदे की आखिरी थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' (2026) थी, जिसमें हिमांश कोहली और सोनाली सहगल मुख्य भूमिकाओं में थे.

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