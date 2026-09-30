Makar Tarot Rashifal 30 September 2026: सहज गति से आगे बढ़ेंगे, संबंधों का सम्मान रखें

मकर

द स्टार

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आज का दिन आप के लिए भावनाओं से अधिक बौद्धिक सूझबूझ पर जोर देने का संकेतक है. विवेकपूर्ण प्रयासों से अपेक्षित लक्ष्य पाने में आसानी होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला कौशल और सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं अन्य से साझा न करें. अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे.

महत्वपूर्ण लोगों और अधिकारियों से भेंट संभव है. कारोबारी मामले सहज होंगे. पेशेवर गतिविधियां सामान्य बनेंगी. प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत विषयों को बल मिलेगा. अपने दायित्वों को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. व्यर्थ की बहस में नहीं आएंगे. सूझबूझ से जरूरी कार्याें को पूरा करेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. खानपान नियमित बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र में मध्यम गति रखें. नियमों का पालन करें. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं.

रिश्ते: रिश्तेदारों से भेंट के अवसर बनेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरें. संबंधों का सम्मान रखें.

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