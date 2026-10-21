दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरे अनुपम खेर, बोले- वो दो-तीन साल से ठीक नहीं, मंत्री से पूछा सवाल

उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल और गायक दलेर मेहंदी के बीच एक कार्यक्रम के दौरान हुए सार्वजनिक विवाद के बाद, अब बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए हैं. देर रात जारी एक वीडियो मैसेज में, उन्होंने कहा कि मंच पर उनके साथ जिस तरह से बात की गई, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ है.

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इसके साथ ही अनुपम खेर ने मनोरंजन जगत के लोगों से भी अपील की कि वे दलेर मेहंदी का साथ दें, जिन्हें वे पिछले दो-तीन दशकों से जानते हैं.

अनुपम खेर ने क्या कहा?

वीडियो मैसेज में,अनुपम खेर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद यह घटना नहीं देखी है और वे ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि क्या हुआ था. हालांकि, दलेर मेहंदी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के आधार पर, उन्होंने गायक के चरित्र का बचाव करते हुए कहा, 'मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं, और जहां तक ​​मुझे पता है, वे शराब नहीं पीते हैं. मेरी जानकारी में, वे अब तक मिले सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं.'

खेर ने यह भी बताया कि उन्हें अपने और मेहंदी के एक दोस्त, डॉ. जूल के जरिए पता चला था कि पिछले दो-तीन सालों से दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने आयोजकों से किए गए अपने वादे को निभाया हो, जो उनके पेशेवर रवैये (प्रोफेशनलिज्म) को दर्शाता है.

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यह मानते हुए कि हो सकता है कि मेहंदी ने कार्यक्रम के दौरान लिप-सिंक किया हो, खेर ने कहा कि फिर भी, दर्शकों के सामने उनके साथ जिस तरह से बात की गई, उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता.

एक-दो दिन पहले एक वीडियो देखा, जिसमें कोई मंत्री जी मंच पर दलेर मेहंदी जी से जिस तरह बात कर रहे थे, उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मैं दलेर जी को बहुत सालों से जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है। मंत्री जी, आपको उनकी प्रस्तुति से शिकायत हो सकती है। नाराज़गी भी हो सकती है। लेकिन सबके सामने मंच पर जाकर इस तरह उन्हें अपमानित करना ज़रूरी था क्या? यही बात उनसे अलग बैठकर, इज़्ज़त से भी तो कही जा सकती थी। एक कलाकार अपनी मेहनत से जो पहचान और सम्मान कमाता है, उसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगी होती है। दलेर जी ने पिछले तीस-पैंतीस सालों से अपने गानों से हम सबको ख़ुशी दी है। उस योगदान की कुछ तो क़द्र होनी चाहिए। दलेर जी, मैंने आपको हमेशा एक नेकदिल, प्यार बाँटने वाले इंसान के रूप में जाना है। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप शराब भी नहीं पीते। आपको यह सब सहना पड़ा, इसका मुझे बहुत अफ़सोस है। अपनी इंडस्ट्री के साथियों से भी कहना चाहूँगा—जो लोग दलेर जी को जानते हैं, वे अपनी बात ज़रूर रखें। उनके साथ खड़े हों। किसी के अच्छे स्वभाव के बारे में, उसकी इंसानियत के बारे में अपने अनुभव से दो शब्द कहना भी बहुत मायने रखता है। ऐसे वक़्त में एक साथी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। दलेर जी, आप बेहतरीन कलाकार हैं और उतने ही प्यारे इंसान भी। अपना ख़याल रखिए। भगवान आपको अच्छी सेहत दे। मेरा प्यार और सम्मान हमेशा आपके साथ है। 🙏❤️ — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2026

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि उन्होंने लिप-सिंक किया हो. लेकिन मुझे बुरा लगा कि किसी से भी इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए, और वह भी सबके सामने. दलेर जी, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए. हमारी इंडस्ट्री को इस पर चर्चा करनी चाहिए. यह सिर्फ उनके भाई की जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनका बचाव करें.' उन्होंने अपने साथियों से अपील की कि वे भी इस मामले पर अपनी आवाज उठाएं, न कि पूरी जिम्मेदारी केवल मेहंदी के भाई पर छोड़ दें.

अनुपम खेर ने उठाया सवाल

अपने पोस्ट के कैप्शन में, खेर ने सीधे मंत्री सुबोध उनियाल को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मंत्री को कार्यक्रम या प्रदर्शन पसंद नहीं आया था, तो भी इस मामले को निजी तौर पर और सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जा सकता था. एक्टर ने कहा, 'मंत्री जी, हो सकता है कि आपको उनके प्रदर्शन को लेकर कोई शिकायत रही हो - आप शायद उनसे नाराज भी रहे हों - लेकिन क्या मंच पर सबके सामने उन्हें अपमानित करना सच में जरूरी था? इस तरह की बातों पर निजी तौर पर और सम्मान के साथ चर्चा की जा सकती थी.'

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उन्होंने अपना संदेश मेहंदी के लिए एक भावपूर्ण नोट के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'दलेर जी, आप एक असाधारण कलाकार हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. कृपया अपना ख्याल रखें। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे. मेरा प्यार और सम्मान हमेशा आपके साथ है.'

दलेर मेहंदी विवाद की शुरुआत कैसे हुई

यह विवाद तब शुरू हुआ जब टिहरी के नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मेले में मेहंदी के प्रदर्शन के कुछ वीडियो ऑनलाइन सामने आए. इन क्लिप्स में उनियाल को मंच पर गायक से सवाल करते, उनके प्रदर्शन की क्षमता पर सवाल उठाते और उन्हें रुकने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है.

उत्तराखंड के वन मंत्री ने कथित तौर पर मेहंदी की हालत पर आपत्ति जताई. उनका तर्क था कि देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के कार्यक्रम में शराब के नशे में प्रदर्शन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है.

रैपर बादशाह, कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा और गायक मीका सिंह ने भी मेहंदी का समर्थन किया है. मीका, जिन्होंने बताया कि उनके भाई की हाल ही में सर्जरी हुई है और वे ठीक हो रहे हैं, ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि मेहंदी ने शराब पी थी, तो वे गाना छोड़ देंगे.

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