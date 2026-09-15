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DA Hike Update: क्या दिवाली से पहले मिलेगा DA Hike? 64% होने की उम्मीद... समझें सैलरी का पूरा गणित

DA Hike और 8th Pay Commission इन दोनों का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं. इनके लागू होने के साथ ही उनकी सैलरी में बंपर उछाल नजर आएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई के लिए कर्मचारियों को 4% डीए हाइक मिल सकता है.

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जुलाई के लिए डीए में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद. (Photo: ITG)
जुलाई के लिए डीए में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद. (Photo: ITG)

केंद्रीय कर्मचारी दो चीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इनमें पहला है 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) और दूसरा है इस साल जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी यानी DA Hike, जिसे लेकर तमाम रिपोर्ट्स में बड़े अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं. जनवरी में सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था, तो वहीं अब साल का दूसरा डीए हाइक दिवाली से पहले मिलने का अनुमान जताया जा रहा. इनमें उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर इसे 64% कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी में बंपर उछाल (Salary Hike) देखने को मिलेगा. 

जनवरी में 2% DA Hike, अब कितना? 
सरकार साल में दो बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, इनमें पहली जनवरी में और दूसरी जुलाई में की जाती है. 2026 के पहले DA Hike की बात करें, तो सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 58% महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 60% कर दिया था और ये पहली जनवरी से लागू हुआ. अब जुलाई के लिए इसे बढ़ाकर 64% तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगा.

3 से 4 फीसदी बढ़ सकता है डीए!
सरकार की ओर से साल में पहला डीए हाइक जनवरी-जून के लिए, जबकि दूसरा जुलाई-दिसंबर टर्म के लिए होता है. इसे औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है. हालांकि, सरकार की ओर से जुलाई के डीए हाइक को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो मौजूदा AICPI-IW के आधार पर महंगाई भत्ते में अनुमानित 3 या 4% बढ़ोतरी की जा सकती है. 

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DA Hike Update

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेबर ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें, तो बीते जुलाई के लिए औद्योगिक महंगाई का आंकड़ा 1.3 फीसदी बढ़कर 153.2 अंक हो गया. महंगाई में इस उछाल के चलते तमाम रिपोर्ट्स में जनवरी के मुकाबले महंगाई भत्ते में और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है. 

Salary Hike का ये पूरा गणित
July DA Hike के लिए हालांकि, सरकार की ओर से किसी भी तरह के कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर उम्मीद के मुताबिक ये 60 फीसदी से 64 फीसदी किए जाने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आने वाले उछाल का कैलकुलेशन करें, तो अगर लेवल-1 कर्मचारी का बेसिक पे 18000 रुपये पर अब तक मिलने वाला डीए 10,800 रुपये से सीधा बढ़कर 64% के हिसाब से 11,520 रुपये हो जाएगा.

इसी तरह 25,500 रुपये बेसिक-पे वालों का डीए 15,300 रुपये की जगह 16,320 रुपये हो जाएगा. 35,400 रुपये बेसिक पे पर ये 21,240 रुपये से उछलकर 22,656 रुपये और 44,900 रुपये बेसिक पे पर 26,940 रुपये से सीधा 28,736 रुपये होगा. 

8th Pay पर क्या अपडेट? 
डीए हाइक के बाद अगर आठवें वेतन आयोग को लेकर आने वाले अपडेट्स की बात करें, तो इसे लेकर परामर्श बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और आयोग के पास जो डिमांड आ रही हैं उनमें फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है. अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की इस मांग को मान लेती है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी में तेज बढ़ोतरी हो सकती है. 

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8th Pay Commission Salary Hike

दरअसल, Fitment Factor अहम आंकड़ा होता है और नए वेतन तय करने में कैलकुलेशन (वर्तमान मूल वेतन x फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन) का इस्तेमाल किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट 2.57 लागू होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर सीधे 18,000 हो गई थी, अब 8वें वेतन आयोग में इसे 3.833 किए जाने के बाद ये सीधा 68,940 रुपये हो जाएगी यानी सीधे करीब 51,000 रुपये का सैलरी हाइक मिलेगा. 

अगले साल लागू होने की उम्मीद
8th Pay Commission का गठन बीते साल 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जो अगले साल मई 2027 में खत्म होगा. आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और इसे स्वीकार करने का फैसला करेगी. इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा होगा. 

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