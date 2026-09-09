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Homemade Planters: कबाड़ से जुगाड़! घर की इन पुरानी चीजों से बनाएं खूबसूरत गमले, खर्च नहीं होगा एक भी रुपया

Homemade Planters: महंगे गमले खरीदने के बजाय घर में पड़ी पुरानी चीजों को प्लांटर में बदला जा सकता है. कप, बोतल, बाल्टी, कटोरे और बास्केट से कम खर्च में गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं.

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घर में पड़ी पुरानी बाल्टी, मग और कई चीजों से आप आसानी से गमले बना सकते हैं. (Photo: ITG)
घर में पड़ी पुरानी बाल्टी, मग और कई चीजों से आप आसानी से गमले बना सकते हैं. (Photo: ITG)

आजकल गार्डनिंग का शौक लगभग हर किसी को होता है. सभी अपने घरों में बालकनी से लेकर आंगन तक में छोटे-छोटे गार्डन बनाते हैं. गार्डन सजाने और पौधे लगाने के लिए लोग बाजार से महंगे-महंगे गमले लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार महंगे गमले खरीदना जरूरी नहीं है. घर में ऐसी कई चीजें पड़ी रहती हैं, जिन्हें आप बेकार समझकर फेंकने का सोचते हैं. लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से इन्हीं पुरानी चीजों को खूबसूरत प्लांटर में बदला जा सकता है. इससे घर का गार्डन भी सुंदर दिखेगा और बेकार सामान का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा.

खास बात ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही कंटेनर चुनें, उसमें पानी निकलने के लिए छोटे छेद करें और पौधे के हिसाब से मिट्टी भरकर पौधा लगा दें. आइए जानते हैं घर की किन चीजों को आप शानदार प्लांटर बना सकते हैं.

1. पुराने कप और मग को बनाएं मिनी प्लांटर: अगर किचन की अलमारी में पुराने कप, कॉफी मग या ऐसे कप रखे हैं जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता, तो इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है. इनमें छोटे पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं.

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इनमें आप मनी प्लांट की छोटी कटिंग, पुदीना, सक्युलेंट्स, कैक्टस या लकी बैम्बू जैसे पौधे लगा सकते हैं. इन्हें बालकनी के अलावा किचन की खिड़की, स्टडी टेबल या डेस्क पर भी रखा जा सकता है.

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2. खाली टिन के डिब्बे आएंगे काम: रसोई में इस्तेमाल होने वाले पुराने टिन के डिब्बे भी शानदार प्लांटर बन सकते हैं. इन्हें अच्छी तरह साफ करके बाहर से पेंट कर दें या रस्सी, रिबन और दूसरे डेकोरेशन से सजा दें.

आप इनमें धनिया, तुलसी, गेंदा, पेटूनिया और दूसरे छोटे हर्ब या फूल वाले पौधे लगाए जा सकते हैं. अलग-अलग डिजाइन के डिब्बों को एक साथ रखने पर बालकनी का लुक भी काफी अच्छा लगेगा.

3. प्लास्टिक की बोतल से बनाएं वर्टिकल गार्डन: पुरानी प्लास्टिक बोतलें भी पौधे लगाने के काम आ सकती हैं. बोतल को बीच से काटकर इसमें मिट्टी भरकर छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं. धनिया, पुदीना, पालक, लेट्यूस और छोटे फूल वाले पौधों के लिए ये तरीका अच्छा है. इतना ही नहीं, बोतलों को रस्सी की मदद से एक के ऊपर एक लटकाकर बालकनी में छोटा-सा वर्टिकल गार्डन भी बनाया जा सकता है.

4. पुरानी बाल्टी को न समझें बेकार: अगर घर में पुरानी बाल्टी पड़ी है, जिसमें छेद हो गए हैं या अब उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो इसे भी प्लांटर में बदला जा सकता है. बड़ी बाल्टी में ज्यादा मिट्टी आ जाती है, इसलिए इसमें छोटे पौधों के साथ टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं. बाल्टी को अपनी पसंद के रंग से पेंट करके आप इसे बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं.

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5. लकड़ी के पुराने क्रेट से बनाएं मिनी गार्डन: फलों या सब्जियों के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के क्रेट को भी फेंकने के बजाय गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें एक साथ कई पौधे लगाए जा सकते हैं.

इसमें अलग-अलग हर्ब या फूल वाले पौधे लगाकर बालकनी, दरवाजे या घर के किसी कोने को खूबसूरत बनाया जा सकता है. लकड़ी का क्रेट गार्डन को थोड़ा रस्टिक और नेचुरल लुक भी देता है.

7. पुराने कटोरे भी बन सकते हैं प्यारे प्लांटर: घर में रखे पुराने स्टील या सेरेमिक के कटोरे भी छोटे पौधों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनमें सक्युलेंट्स, एयर प्लांट्स और छोटे फूल वाले पौधे अच्छे लगते हैं.

अगर कटोरे में नीचे पानी निकलने के लिए छेद नहीं है, तो उसमें सीधे मिट्टी भरने के बजाय एक छोटा नर्सरी पॉट रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

8. पुरानी बास्केट से मिलेगा गार्डन को स्टाइलिश लुक: पुरानी विकर या बांस की बास्केट को भी खूबसूरत प्लांटर में बदला जा सकता है. इसके अंदर कोकोपीट, कोयर या प्लास्टिक की लाइनिंग लगाकर पौधा रखा जा सकता है.

ऐसी बास्केट में फर्न, पोथोस, पीस लिली और मौसम के फूल काफी सुंदर लगते हैं. इन्हें घर के अंदर या बालकनी में रखकर गार्डन का लुक और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है.

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प्लांटर बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
पुरानी चीज को प्लांटर में बदलने से पहले उसे अच्छी तरह साफ जरूर करें. अगर उसमें सीधे मिट्टी भर रहे हैं, तो नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल बनाना जरूरी है. हालांकि, जिन कंटेनर में छेद करना संभव नहीं है, उनमें नर्सरी पॉट को अंदर रखकर कवर पॉट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके अलावा पौधे के आकार के हिसाब से कंटेनर चुनें. छोटे पौधों के लिए कप, मग और कटोरे ठीक हैं, जबकि टमाटर, मिर्च या बड़े पौधों के लिए बाल्टी और बड़े क्रेट बेहतर रहेंगे. 

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