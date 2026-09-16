पत्नी ने कहा ससुराल नहीं जाऊंगी, पति ने काटकर अलग कर दी नाक

तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद एक महिला पर बेहद गंभीर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि ससुराल लौटने से इनकार करने पर पति ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी नाक को जोर से काट लिया. इस हमले में महिला की नाक का एक हिस्सा अलग हो गया. महिला को गंभीर चोट आई और बाद में इलाज के लिए वारंगल के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया.

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घटना के पीछे पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक कोटापल्ली की रहने वाली ममता की शादी मल्लमपेट निवासी मणिचंदर से करीब आठ साल पहले हुई थी. दोनों की दो बेटियां हैं. पिछले कुछ समय से ममता अपने माता-पिता के घर रह रही थी. बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण वह ससुराल में नहीं रह रही थी.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मणिचंदर अपनी पत्नी ममता को वापस अपने घर ले जाने के लिए उसके मायके पहुंचा था. उसने ममता से ससुराल लौटने के लिए कहा. ममता ने वापस जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

विवाद बढ़ने पर मामला केवल पति-पत्नी के बीच बातचीत तक नहीं रहा. आरोप है कि मणिचंदर ने ममता के पिता नारायण पर हमला कर दिया. उसने लकड़ी के डंडे से नारायण के सिर पर वार किया. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद परिवार के लोग भी सकते में आ गए.

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पिता को बचाने पहुंची तो पत्नी पर हमला

जब ममता ने अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आने की कोशिश की, तो आरोपी ने कथित तौर पर उस पर भी हमला कर दिया. इसी दौरान उसने ममता की नाक को जोर से काट लिया. हमले में ममता की नाक का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया.

नाक पर गंभीर चोट लगने के बाद ममता को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी. घटना के बाद उसे पहले प्राथमिक उपचार दिया गया. चोट की गंभीरता को देखते हुए बाद में उसे आगे के इलाज के लिए वारंगल के MGM अस्पताल में स्थानांतरित किया गया.

ममता और मणिचंदर की शादी को करीब आठ साल हो चुके हैं. दोनों की दो बेटियां हैं. हालांकि, पति-पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था और इसी वजह से ममता कुछ समय से अपने माता-पिता के घर रह रही थी. घटना के समय विवाद की शुरुआत ममता के ससुराल वापस लौटने को लेकर हुई. मणिचंदर कथित तौर पर उसे वापस ले जाना चाहता था, जबकि ममता ने जाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और फिर मारपीट तक पहुंच गया.

पुलिस शिकायत के आधार पर करेगी कार्रवाई

घटना को लेकर पुलिस मामले की परिस्थितियों की जांच करने की उम्मीद है. पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल प्रारंभिक जानकारी में पत्नी पर हमला करने और उसकी नाक काटने का आरोप सामने आया है. इस घटना में ममता को गंभीर चोट लगी है. पहले उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद बेहतर इलाज के लिए वारंगल के MGM अस्पताल भेजा गया.

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वहीं, उसके पिता नारायण पर भी लकड़ी के डंडे से सिर पर हमला किए जाने का आरोप है. पूरे मामले में अब पुलिस जांच के बाद ही हमले की परिस्थितियों और आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी. फिलहाल मामला पति-पत्नी के बीच ससुराल लौटने को लेकर शुरू हुए विवाद और उसके बाद हुए कथित हमले से जुड़ा है.

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