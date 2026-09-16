Lionel Messi Last Match Argentina vs Benin Farewell: लियोनेल मेसी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी अध्याय अब तय हो गया है. अर्जेंटीना के महान कप्तान 6 अक्टूबर को अपनी नेशनल टीम के लिए आखिरी मुकाबला खेलेंगे. अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन ने इस मैच को मेसी की खास विदाई के तौर पर तय किया है.

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अर्जेंटीना की टीम 6 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोनुमेंटल में बेनिन के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलेगी. यही मुकाबला मेसी के लिए अर्जेंटीना की जर्सी में उनका आखिरी मैच होगा.

अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने वीडियो संदेश के जरिए इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नेशनल टीम के हेड कोच लियोनेल स्कालोनी से बातचीत के बाद मेसी को इस मुकाबले के लिए आमंत्रित किया गया है.

तापिया ने मेसी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अर्जेंटीना की नेशनल टीम का प्रतीक और कप्तान बताते हुए कहा कि उन्हें 6 अक्टूबर को अपने देश में वह विदाई दी जाएगी जिसके वह हकदार हैं.

मेसी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अर्जेंटीना फेडरेशन ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के उन सभी खिलाड़ियों को भी मुकाबले के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है, जिन्होंने कतर में मेसी के साथ खिताब जीता था.

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वर्ल्ड कप के साथी भी परिवार के साथ होंगे मौजूद

इस खास मुकाबले में 2022 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ियों को उनके परिवार के साथ बुलाया जाएगा. यानी मेसी के इंटरनेशनल करियर की इस विदाई को सिर्फ एक फ्रेंडली मैच नहीं, बल्कि अर्जेंटीना के सबसे बड़े फुटबॉल सितारे के सम्मान के तौर पर पेश किया जाएगा.

तापिया ने अर्जेंटीना के लोगों और नेशनल टीम के फैन्स से इस मैच को देखने की अपील करते हुए इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 'लास्ट टैंगो' बताया.

207 मैच, 125 गोल... मेसी का ऐतिहासिक सफर

मेसी ने 31 अगस्त को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया था. वह अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

मेसी ने अब तक अर्जेंटीना की ओर से 207 मैच खेले हैं और 125 गोल किए हैं. उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था.

बेनिन से पहले अर्जेंटीना के दो और मैच

बेनिन के खिलाफ इस खास मुकाबले से पहले अर्जेंटीना दो और मैच खेलेगा. टीम 30 सितंबर को बोलीविया का सामना करेगी, जबकि 3 अक्टूबर को बुर्किना फासो के खिलाफ मैदान में उतरेगी.इसके बाद 6 अक्टूबर को बेनिन के खिलाफ एस्टाडियो मोनुमेंटल में मेसी की विदाई का मंच सजेगा.



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