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Radhika Ambani Dance: एंटीलिया के गणपति विसर्जन में खूब नाचीं राधिका अंबानी, फूलों के ट्रक में सवार कर बप्पा को दी विदाई, VIDEO

Radhika Ambani Dance: अंबानी परिवार ने धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन कर दिया. एंटीलिया चा राजा की विदाई के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति में डूबा दिखाई दिया. इस दौरान अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका ने भी खूब डांस किया.

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गणपति विसर्जन पर राधिका का भक्तिमय डांस (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन पर राधिका का भक्तिमय डांस (Photo: ITG)

Radhika Ambani Dance: बिजनसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने धूमधाम और  'गणपति बाप्पा मोरया' के जयकारों के बीच गणपति बप्पा को विदाई दी. एंटीलिया से बप्पा की विदाई के दौरान पूरा अंबानी परिवार और कई लोग मौजूद रहे लेकिन हर किसी की नजरें परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी पर ठहर गई क्योंकि राधिका बप्पा की विदाई के दौरान पूरे भक्तिभाव के साथ खूब डांस करती दिखाई दीं.

फूलों से दुल्हन की तरह सजे ट्रक पर सवार होकर राधिका अंबानी ने ढोल-ताशों की थाप और 'गणपति बाप्पा मोरया' के जयकारों के बीच जमकर डांस किया. लाल गुलाल उड़ाते और बप्पा की भक्ति में लीन राधिका का यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

राधिका अंबानी ने खूब किया डांस

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भगवान गणेश की प्रतिमा को हजारों रंग-बिरंगे ताजे फूलों से सजे एक विशाल ट्रक पर विराजित किया गया था जो एंटीलिया से चौपाटी की ओर बढ़ा. राधिका अंबानी अपनी सास नीता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ट्रक पर सवार थीं. पूरे रास्ते राधिका ढोल-नगाड़ों की धुन पर थिरकती और बप्पा की जयकार लगाती नजर आईं.

विसर्जन जुलूस के दौरान राधिका अंबानी ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए अन्य श्रद्धालुओं के साथ लाल और गुलाबी गुलाल उड़ाकर बप्पा की विदाई का जश्न मनाया. 

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अनंत अंबानी संग भी किया डांस

सामने आए एक और वीडियो में राधिका अंबानी अपने पति अनंत अंबानी के साथ भी भक्तिभाव के साथ डांस करती दिखाई दीं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में राधिका अंबानी की सादगी, ऊर्जा और भारतीय परंपराओं व भक्ति के प्रति उनका समर्पण साफ झलक रहा है जिसकी फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

राधिका बप्पा की विदाई के दौरान पूरी तरह भारतीय और सादगी भरे अंदार में नजर आईं. उन्होंने पीच कलर का चूड़ीदार सूट पहना था जिस पर खूबसूरत गोल्डन काम था. कानों में छोटे ईयररिंग्स, बालों में चोटी बनाए और सादा लुक में भी राधिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

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