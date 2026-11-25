साल 2027 की शुरुआत एक बड़े ही शुभ संयोग में हो रही है. इस दिन धन, वैभव और सुखों के प्रदाता शुक्र तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिषविदों ने शुक्र के इस राशि परिवर्तन को चार राशियों के लिए शुभ बताया है. ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर करते ही चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा. चारों ओर से पैसा आएगा. रुका हुआ धन भी लोगों को प्राप्त हो सकता है. करियर और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर होने की संभावना है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर सातवें भाव में होगा. यह भाव विवाह, जीवनसाथी और साझेदारी से जुड़ा माना जाता है. नए साल की शुरुआत रिश्तों को मजबूत बनाने और आपसी मतभेद दूर करने के लिहाज से अच्छी हो सकती है. लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में चल रहे लोगों को स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. अविवाहित लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. अनायास धन की प्राप्ति होगी. कारोबार में नई साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से फायदा होने की उम्मीद है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर चौथे भाव में होगा. इस भाव का संबंध घर, माता, संपत्ति और मानसिक शांति से माना जाता है. नए साल में जातकों का ध्यान घर-परिवार और सुख-सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रह सकता है. घर की मरम्मत, सजावट या जरूरी सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. संपत्ति या वाहन से जुड़ा पुराना विचार फिर चर्चा में आ सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलने से काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव में गोचर करेंगे. यह भाव धन, बचत, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है. जनवरी में आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है. कारोबारियों के पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क में आ सकते हैं. रुके हुए भुगतान को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग या महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का फायदा मिल सकता है. परिवार में भी आपकी भूमिका अहम रहेगी. हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर प्रथम भाव यानी लग्न में होगा. यह भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यवहार से जुड़ा माना जाता है. नए साल में आप अपनी छवि और व्यक्तित्व को लेकर अधिक सजग रह सकते हैं. लंबे समय से अधूरे काम को शुरू करने की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों को काम नए तरीके से पेश करने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है. निजी जीवन में प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी और पुराने परिचितों से संपर्क दोबारा बन सकता है.

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