आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ काम करने के तरीके ही नहीं बदल रहा, बल्कि यह भी तय कर रहा है कि आने वाले वक्त में कौन-सी स्किल्स सबसे ज्यादा काम आएंगी. सोशल मीडिया पर इन दिनों "2027 में AI से प्रभावित होने वाली नौकरियों" को लेकर चर्चाएं और दावे दिख रहे हैं, लेकिन क्लाउड AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक की रिपोर्ट इस मुद्दे को कहीं ज्यादा बारीकी और संतुलित नजरिए से सामने रखती है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझना बेहद जरूरी है कि AI सैद्धांतिक रूप से क्या कर सकता है और असल में दफ्तरों व कामकाज में उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है.

किन क्षेत्रों में दिख रहा है AI का ज्यादा असर?

एंथ्रोपिक के विश्लेषण के अनुसार, कुछ पेशों में AI के संभावित इस्तेमाल का दायरा (थ्योरेटिकल एक्सपोजर) अपेक्षाकृत अधिक है:

- कंप्यूटर और गणित से जुड़े काम

- ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन

- बिजनेस और फाइनेंस

- कानूनी सेवाएं (लीगल सर्विसेज)

- मीडिया

वहीं दूसरी ओर, शारीरिक श्रम, व्यावहारिक तकनीकी कौशल, निर्माण (कंस्ट्रक्शन), कृषि, रखरखाव (मेंटेनेंस) और पर्सनल केयर से जुड़े कामों में मौजूदा AI क्षमताओं का प्रभाव आमतौर पर कम देखा गया है.

'AI एक्सपोजर' का मतलब 'नौकरी जाना' नहीं

रिपोर्ट का सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि किसी काम में AI के इस्तेमाल की संभावना होने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरा पेशा ही खत्म हो जाएगा. किसी काम के कुछ हिस्सों को AI पूरा कर सकता है, लेकिन कई भूमिकाओं में इंसानी समझ, रचनात्मकता, आमने-सामने की बातचीत, जवाबदेही और आपसी तालमेल की जरूरत होती है, जिन्हें आसानी से ऑटोमेट नहीं किया जा सकता.

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विश्लेषण यह भी बताता है कि AI की सैद्धांतिक क्षमताएं कार्यस्थलों पर इसके वास्तविक इस्तेमाल से काफी आगे हैं. जिन क्षेत्रों में AI का एक्सपोजर ज्यादा दिख रहा है, वहां भी फिलहाल बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की स्थिति नहीं बनी है.

सवाल 'नौकरी जाने' का नहीं, 'बदलाव' का है

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि AI किन नौकरियों की जगह लेगा, बल्कि यह है कि जैसे-जैसे कंपनियां रोजमर्रा के कामकाज में AI को जोड़ रही हैं, वैसे-वैसे नौकरियों का स्वरूप कैसे बदल रहा है.

कामकाजी लोगों और करियर की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अवसर भी है कि वे पूरक कौशल (कॉम्प्लिमेंट्री स्किल्स) विकसित कर सकते हैं, AI का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल सीख सकते हैं और बदलते उद्योगों के हिसाब से खुद को ज्यादा लचीला बना सकते हैं. भविष्य की कार्यसंस्कृति शायद 'इंसान बनाम AI' के बजाय इस बात पर टिकी होगी कि इंसान AI के साथ मिलकर कितनी बेहतर तरह काम कर पाते हैं.

(स्पष्टीकरण: रिपोर्ट में दिए गए AI एक्सपोजर के अनुमान केवल यह दर्शाते हैं कि AI किसी काम के किन हिस्सों को कर सकता है; यह किसी नौकरी के जाने की पुष्टि या 2027 तक किसी विशेष पेशे के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं है.)



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