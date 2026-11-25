भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है. वजह नेटफ्लिक्स पर आने जा रही उनकी पहली ओरिजनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' है. ये सीरीज 4 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है, लेकिन भारत में इससे पहले ही इसे बैन करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. भारत में बैन की मांग के बीच नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का कराची में ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया.



इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सितारों का मेला देखने को मिला. 24 नवंबर 2026 को हुए इस ग्रैंड इवेंट में पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम पहुंचे. लेकिन इस शाम की लाइमलाइट पाकिस्तान की आलिया भट्ट यानी हानिया आमिर और मशहूर एक्टर फवाद खान ने लूट ली. लैवेंडर गाउन में हानिया किसी परी से कम नहीं लगीं, तो फ्लोरल एम्ब्रॉयड्री वाले ब्लैक आउटफिट में फवाद खान का शाही अंदाज देखने लायक था. वहीं, उनकी पत्नी सदफ फवाद खान ने वाइन-मैरून आउटफिट और रूबी-मोती वाले नेकलेस से अपने बॉस लेडी लुक में चार चांद लगा दिए.



लैवेंडर गाउन में परी बनीं हानिया आमिर

हानिया आमिर जब ट्रेलर लॉन्च के रेड कार्पेट पर पहुंचीं, तो उनके लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस ने लैवेंडर कलर का फ्लोई साटन गाउन पहना था, जिसमें उनका अंदाज बेहद सॉफ्ट और ग्रेसफुल लग रहा था.

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उनकी ड्रेस में फुल स्लीव्स और स्क्वायर नेकलाइन थी. कमर के दोनों तरफ चमकदार बीड्स और सीक्वेंस का काम किया गया था, जबकि नीचे की ओर लटकती फ्रिंजेस गाउन को खास बना रही थीं. ड्रेस के पीछे लगा लंबा केप उनके पूरे लुक को किसी डिज्नी प्रिंसेस जैसा टच दे रहा था.

हानिया ने अपने आउटफिट को ज्यादा एक्सेसरीज से नहीं सजाया. हाथ में पतला ब्रेसलेट और उंगली में एक अंगूठी पहनी. बालों को बीच की मांग निकालकर सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा. गुलाबी ब्लश, ग्लॉसी न्यूड लिपस्टिक और हल्के मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. उनका पूरा अंदाज सादगी और ग्लैमर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगा.

फ्लोरल शेरवानी में फवाद खान का रॉयल अंदाज

फवाद खान का लुक भी इस शाम की सबसे खास बातों में से एक रहा. एक्टर ने ब्लैक कलर का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट चुना, जिसमें क्लासिक स्टाइल के साथ मॉडर्न टच भी देखने को मिला.

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उन्होंने ब्लैक जैकेट पहनी थी, जिसकी आस्तीन और आगे के हिस्से पर रंग-बिरंगी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई थी. कंधों पर सेल्फ-टेक्सचर्ड डिजाइन आउटफिट को और खास बना रहा था. ब्लैक रंग के साथ फूलों की कढ़ाई का कॉम्बिनेशन उनके लुक में अलग ही निखार ला रहा था. इसके नीचे उन्होंने ब्लैक कलर का शीयर नेट शर्ट पहनी हुई है. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ब्लैक पैंट और फॉर्मल जूते पहने.

फवाद ने अपने आउटफिट को ज्यादा एक्सेसरीज के बिना ही कैरी किया. सेट बाल और अच्छी तरह ग्रूम की गई दाढ़ी के साथ उनका अंदाज बेहद क्लासी और रॉयल नजर आया.



वाइन-मैरून ब्लेजर में सदफ का बॉस लेडी लुक

फवाद खान इस इवेंट में अपनी पत्नी सदफ फवाद खान के साथ पहुंचे. दोनों की साथ में मौजूदगी ने भी खूब ध्यान खींचा. जहां फवाद ने ब्लैक आउटफिट में क्लासिक अंदाज दिखाया, वहीं सदफ ने वाइन-मरून रंग के ओवरसाइज्ड टेलर्ड ब्लेजर में पावरफुल लुक अपनाया.

सदफ का मोनोक्रोम आउटफिट बेहद क्लासी और मॉडर्न था. उन्होंने अपने लुक को खास बनाने के लिए गले में मोतियों और रूबी से सजा हैवी चोकर नेकलेस पहना था. गहरे मैरून रंग के ब्लेजर के साथ ये नेकलेस शानदार कॉन्ट्रास्ट दे रहा था. हाथ में गोल्डन-ब्लैक क्लच, साइड-पार्टिंग के साथ खुले बाल, डार्क मरून लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

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बैन की मांग के बीच चर्चा में है सीरीज

'जो बचे हैं संग समेट लो' नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज है. फरहत इश्तियाक के मशहूर उर्दू उपन्यास पर आधारित इस सीरीज की कहानी तीन पीढ़ियों और छह प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है.

इसमें फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी, इक़रा अजीज, माया अली, बिलाल अशरफ और खुसहाल खान जैसे कई बड़े सितारे नजर आएंगे. सीरीज का ट्रेलर 24 नवंबर को रिलीज किया गया. इसका पहला पार्ट 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल लेवल पर स्ट्रीम करेगा. हालांकि, भारत में इसकी रिलीज को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीरीज को भारत में स्ट्रीम किए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेटफ्लिक्स इंडिया को पत्र लिखकर बैन की मांग की है.

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