'अखिलेश जी टांय-टांय फिस्स!', राजभर बोले, तीसरा कैंडिडेट न उतारने पर RLD ने भी कसा तंज

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने भी अपने 9 विधायकों की ताकत का अहसास कराते हुए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है.

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राजभर की ओर से अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा गया, 'अखिलेश जी, बस हो गया टांय-टांय फिस्स!" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी-कभी ही सही, अखिलेश यादव कुछ समझदारी का काम भी कर लेते हैं और आज उन्होंने ऐसा ही किया है. इसके साथ ही अखिलेश यादव के 403 विधानसभा सीटों के लक्ष्य को लेकर भी निशाना साधा गया.

मित्र अखिलेश जी, बस हो गया टांय टांय फिस्स! वैसे कभी कभी ही सही, आप कुछ समझदारी का काम भी कर ही लेते हैं। जैसे आज किया। रही बात 403 की तो बस यही कहूंगा कि सपने देखना बुरी बात नहीं है। @yadavakhilesh — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) October 6, 2026

राजभर की ओर से तंज करते हुए कहा गया कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है. इस दौरान अखिलेश यादव के 403 सीटों के लक्ष्य को 'सपना' बताते हुए उन पर राजनीतिक हमला किया गया.

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RLD ने दिलाई अपने 9 विधायकों की याद

वहीं, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है. आरएलडी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायक हैं. पार्टी की ओर से दावा किया गया कि आरएलडी का समर्थन नहीं होने के कारण समाजवादी पार्टी राज्यसभा में अपना एक और उम्मीदवार नहीं भेज पाई. आरएलडी की ओर से कहा गया कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाला दल है.

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राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं—ताकत तो आज भैया जी ने देख ही ली होगी। 😉 हमारे बिना एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपना एक और राज्यसभा उम्मीदवार नहीं भेज पाई। 😉 अब शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाला दल है। राजनीति में संख्या ही नहीं, साथ खड़े रहने वाले सहयोगियों की ताकत भी मायने रखती है। जो लोग अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, उनकी ताकत सिर्फ संख्या की मोहताज नहीं होती। सिद्धांतों पर खड़ी राजनीति की अपनी अलग ताकत होती है। जय जयंत जय रालोद... @jayantrld @RLDparty — Rohit Agarwal (@rohitagarwal850) October 6, 2026

पार्टी ने कहा कि राजनीति में केवल विधायकों की संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले सहयोगियों की ताकत भी महत्वपूर्ण होती है. आरएलडी ने अपनी राजनीति को विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित बताते हुए कहा कि ऐसी राजनीति की ताकत केवल संख्या की मोहताज नहीं होती. पोस्ट के आखिर में पार्टी की ओर से लिखा गया, "जय जयंत, जय रालोद."

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अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट के बाद उठे सवाल

असल में मंगलवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट किया था. अखिलेश ने एक्स पर लिखा, 'अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है.' उनके इस बयान को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया. माना जा रहा है कि सपा अब राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उसका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर रहेगा. हालांकि इसके बाद रामगोपाल की तरफ से 2 बजे तक इंतजार की बात कही गई थी, लेकिन वह भी समय पूरा हो गया. इसलिए ऐसे कयास को बल मिल रहा है कि अखिलेश यादव तीसरे कैंडिडेट को नहीं उतार रहे हैं.

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