scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सरकार को घेरने निकले थे खुद ही टकरा गए कांग्रेस प्रत्याशी, उत्तराखंड न्याय यात्रा में हाई वोल्टेज ड्रामा

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस की न्याय यात्रा में टिकट की दावेदारी और गुटबाजी ने सियासी माहौल गरमा दिया है. सहसपुर में यात्रा शुरू होने से पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों के बीच नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन हुआ.

Advertisement
X
उत्तराखंड में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है
उत्तराखंड में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है. कांग्रेस ने प्रदेशभर में उत्तराखंड न्याय यात्रा के जरिए धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सहसपुर में न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के भीतर टिकट की जंग, गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पार्टी की अंदरूनी खींचतान को सरेआम ला दिया है ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़ने की अटकलें भी शुरू हो गई है. 

दरअसल सहसपुर में कांग्रेस की उत्तराखंड न्याय यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और सहसपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे आर्येद्र शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे. यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल उस वक्त गरमा गया, जब हरक सिंह रावत के पहुंचते ही आर्येंद्र शर्मा के समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. एक तरफ आर्येंद्र शर्मा के समर्थक अपनी ताकत दिखाने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ सहसपुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हरक सिंह रावत की मौजूदगी ने सियासी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया. 

देखते ही देखते नारेबाजी के बीच दोनों खेमों की ताकत दिखाने की होड़ शुरू हो गई. चुनावी टिकट की दावेदारी के बीच कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर दिखाई देने लगी. हालात को संभालने के लिए वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा. उनके समझाने के बाद दोनों खेमों के समर्थक शांत हुए. इसके बाद हरक सिंह रावत ने मंच से सरकार पर हल्ला बोला, इस दौरान वोट चोरी से लेकर अंकिता भंडारी केस तक कई मुद्दे उठे, लेकिन सियासी घटनाक्रम यहीं नहीं थमा.

सम्बंधित ख़बरें

Congress Nyay Yatra starts in Uttarakhand
उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू, कई क्षेत्रों में निकलेगी पदयात्रा
Almora Uttarakhand Assembly Elections 2027
उत्तराखंड चुनाव 2027: अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटें, रोचक है सियासी समीकरण
bjp leader ramsharan nautiyal joins congress
उत्तराखंड: जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने थामा कांग्रेस का हाथ
Udham Singh Nagar Nikay Chunav, Congress
उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी जीत, निकाय चुनाव में सिरौली कलां-किच्छा पर जमाया कब्जा
Former CM Harish Rawat
'गलत समझा गया...', कांग्रेस की सख्ती के बाद हरीश रावत ने रोकी जनसंवाद यात्रा
Advertisement

मंच पर हुई खेमेबाजी से गुस्साए हरक सिंह रावत ने हरिद्वार दौरे का हवाला देते हुए यात्रा आगे बढ़ने से पहले ही कार्यक्रम से विदाई ले ली. इसके बाद प्रीतम सिंह की अगुवाई में आर्येंद्र शर्मा और उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए न्याय यात्रा को आगे बढ़ाया. यानी जिस यात्रा के जरिए कांग्रेस को सरकार के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना था, उसी यात्रा के आगाज में सहसपुर की सियासत में टिकट की दावेदारी और खेमेबाजी के सवाल चर्चा में आ गए.

उधर, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि यह यात्रा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही है. कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती रहेगी. जबकि हरक सिंह रावत ने पछवादून में अफसरशाही पर तीखा हमला किया हरक सिंह रावत ने सरकार के साथ साथ शासन-प्रशासन को भी निशाने पर लिया. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड और महिला अपराध के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उनका आरोप था कि जो पत्रकार अपराध का खुलासा करते हुए खबर प्रकाशित करते हैं, उन्हें अगले ही दिन जेल भेज दिया जाता है. 

हरक सिंह यही नहीं थमे उन्होंने विकासनगर तहसील की अफसरशाही पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील के अधिकारी प्रॉपर्टी डीलरों की तरह काम कर रहे हैं और भूमाफिया तथा खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है. उन्होंने विकासनगर में एक उपजिलाधिकारी की लंबे समय से तैनाती पर सवाल उठाते हुए उनके परिवार के मुख्यमंत्री से संबंधों का हवाला दिया. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा.

Advertisement


अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा पाएगी या फिर विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी, खेमेबाजी और अंदरूनी खींचतान ही पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? सहसपुर में यात्रा के आगाज ने इतना तो साफ कर दिया कि कांग्रेस के लिए सरकार से मुकाबले के साथ-साथ अपने भीतर की सियासत को साधना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9 साल में बिछड़ा पिंटू यादव, 31 साल बाद अब्दुल जब्बार बनकर लौटा... बेटे को देखते ही सीने से लगा रो पड़ी मां |
    जयपुर में दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल |
    सरकार को घेरने निकले थे खुद ही टकरा गए कांग्रेस प्रत्याशी, उत्तराखंड न्याय यात्रा में हाई वोल्टेज ड्रामा |
    Divyanka Tripathi Comeback: 41 की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनी, उठना-बैठना मुश्किल, दर्द से हुआ एक्ट्रेस का बुरा हाल, पति ने संभाला |
    Homemade Dark Chocolate: घर पर आसानी से बनाएं टेस्टी डार्क चॉकलेट, बेहद आसान है रेसिपी |
    'ईरान से निपटते ही हम क्यूबा...', ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, रुबियो बोले- CIA के साथ सहयोग... |
    30 साल की उम्र में 2.6 अरब डॉलर की मालकिन बनीं महिला, फिर भी रोज करती हैं 14 घंटे काम |
    Budh Vakri 2026: आज से 20 दिन तक बुध चलेंगे उल्टी चाल, 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी! |
    ऐश्वर्या के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए थे सलमान? भंसाली ने लगाई थी क्लास |
    Gajab Raat Review: भ्रष्ट पुलिसवाला बनकर छाए मनोज बाजपेयी, क्राइम थ्रिलर में एक्टिंग से उड़ाया गर्दा
    Advertisement