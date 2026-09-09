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बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पटवारी ने पार किया नाला, वीडियो वायरल होते ही DM ने किया सस्पेंड

मध्य प्रदेश के सीधी में एक पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह करीब 65 साल के बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पानी से भरा नाला पार करता दिख रहा है. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया. दरअसल, पटवारी फसल नुकसान का जायजा लेने गांव जा रहा था.

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फसल नुकसान देखने निकला था पटवारी.(Photo: Screengrab)
फसल नुकसान देखने निकला था पटवारी.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. करीब 45 सेकेंड के इस वीडियो में एक पटवारी पानी से भरे नाले को पार करने के लिए करीब 65 साल के बुजुर्ग की पीठ पर बैठा नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई.

दरअसल, विंध्य क्षेत्र में हुई तेज बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. इसके आकलन के लिए प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों को गांव-गांव भेजा. इसी सिलसिले में सीधी जिले की माटा ग्राम पंचायत के हल्का पटवारी नीलेश नामदेव भी फसल क्षति का जायजा लेने निकले थे.

यह भी पढ़ें: MP के सीधी जिले में भालू ने 3 लोगों को मार डाला; गुस्साई भीड़ ने भालू को भी मार डाला

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रास्ते में एक नाले में पानी भरा था. आरोप है कि पटवारी ने खुद पानी के बीच से गुजरने के बजाय करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग ललवा केवट की पीठ पर बैठकर नाला पार किया. इसी दौरान किसी ग्रामीण ने मोबाइल से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी

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वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पटवारी के रवैये पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि जिस बुजुर्ग से नाला पार कराने के लिए मदद ली गई, उसकी उम्र काफी अधिक है. ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से भी की.

देखें वीडियो...

सोशल मीडिया पर भी लोग पटवारी के व्यवहार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो में पटवारी जिस तरह बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नाला पार करते नजर आ रहे हैं, उसे लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.

मामला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की. सीधी के कलेक्टर ने हल्का पटवारी नीलेश नामदेव को सस्पेंड कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद साफ है कि वायरल वीडियो को प्रशासन ने गंभीरता से लिया. फिलहाल, मामले में आगे की जांच और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

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