समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सीट शेयरिंग पर मंगलवार को दूसरे दिन की बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. अखिलेश यादव ने लिखा, 'जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात.'

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मंगलवार को दिल्ली में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट-दर-सीट चर्चा हुई. बैठक के बाद सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर अलग-अलग चर्चा हुई है और बातचीत सकारात्मक रही है. उन्होंने कहा कि 403 सीटें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है और अगले दो दौर की बैठकों में इसे पूरा कर लिया जाएगा.

इससे पहले दूसरे दौर की बैठक से पहले रिपोर्टर से बातचीत के दौरान, राम गोपाल यादव ने कहा था कि सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने बताया था कि इनमें 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई दो सीटें, चार ऐसी सीटें जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और 20 ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां सपा को 60 से 70 हजार के बीच वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को करीब 2 हजार वोट मिले थे. हालांकि, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था फिलहाल सीटों पर कोई बात नहीं हुई है.

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने 26 सीटों के प्रस्ताव की जानकारी होने से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि दोनों दल हर सीट पर अलग-अलग चर्चा करने पर सहमत हुए हैं.

जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026

मंगलवार को दूसरे दौर की बैठक

मंगलवार की बैठक में दोनों दलों ने पिछले चुनावों के आंकड़ों और मौजूदा राजनीतिक स्थिति के आधार पर सीट-दर-सीट अपना पक्ष रखा. सोमवार को हुई पहली बैठक में कांग्रेस ने सपा के सामने करीब 130 सीटों की सूची रखी थी, जिन्हें पार्टी अपने लिए प्राथमिकता वाली सीटें मानती है. सपा नेताओं ने इस सूची पर विचार करने और बातचीत आगे बढ़ाने की बात कही थी.

दोनों दल मिलकर काम करेंगे

बैठक के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बातचीत के नतीजे पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा था कि पार्टी की ओर से अधिकृत वरिष्ठ नेता अलग-अलग सीटों पर उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को लेकर गठबंधन सहयोगियों से चर्चा कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना है और सभी सहयोगी दलों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा था कि जीत सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के साथ तालमेल और जरूरी समझौते करने होंगे.

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अखिलेश ने यह भी कहा था कि गठबंधन बनाने और उम्मीदवार तय करने के मुद्दे अलग-अलग हैं. उनके मुताबिक, गठबंधन चुनाव जीतने के लिए बनाए जाते हैं और जीत की संभावना के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए.



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