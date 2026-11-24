पुलिस का काम अपराध पर लगाम लगाना और अपराधियों तक पहुंचने के लिए सूचनाएं जुटाना है, लेकिन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस के लिए सूचना जुटाने वाला व्यक्ति ही कथित तौर पर अफीम के अवैध कारोबार में शामिल मिला.

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सोनुआ में 1.04 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कुंवर सिंह गागराई पुलिस के लिए एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के तौर पर काम करता था. जिस शख्स की जिम्मेदारी पुलिस को गांव और जंगलों की गतिविधियों की जानकारी देना थी, उसी पर अफीम के काले कारोबार में शामिल होने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी ने पुलिस महकमे में भी इस मामले को गंभीर बना दिया है.

इस मामले का खुलासा चक्रधरपुर के एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी ने किया है. उन्होंने बताया कि कुंवर सिंह गागराई एसपीओ के पद पर तैनात था और इसी पद का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए अफीम के अवैध कारोबार में शामिल था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसे एसपीओ के पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

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पुलिस इस मामले को केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि पुलिस से जुड़े पद पर रहते हुए अवैध धंधे में शामिल होने के पहलू की भी जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर को सोनुआ पुलिस ने बांझीकुसुम मोड़ के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की थी. इस दौरान कुंवर सिंह गागराई और उसके साथी रेला होरो उर्फ रेला कच्छप को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों के पास से 1.04 किलोग्राम अफीम बरामद हुई. पुलिस ने इनके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और तीन स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं.

गिरफ्तारी के बाद दोनों को हिरासत में लेकर अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पिछले तीन से चार वर्षों से अफीम की खेती और खरीद-बिक्री के धंधे में सक्रिय थे. बरामद 1.04 किलो अफीम की कीमत पांच लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी अफीम कहां से हासिल करते थे और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जाती थी. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि अफीम के कारोबार से जुड़े इनके संपर्क और नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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कुंवर सिंह गागराई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के स्थानीय सूचना तंत्र की निगरानी और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. एसपीओ जैसे पद पर तैनात व्यक्ति का कथित तौर पर खुद अवैध कारोबार में शामिल होना पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला है. पुलिस के लिए सूचनाएं जुटाने वाले व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी कितनी प्रभावी थी, यह सवाल भी उठ रहा है.

इस घटना ने पुलिस के सहयोगी सूचना तंत्र की कार्यप्रणाली और उसकी नियमित जांच की जरूरत को सामने ला दिया है. इस मामले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस के लिए सूचना जुटाने वाले सभी एसपीओ की गतिविधियों और पृष्ठभूमि की नियमित जांच होती है या नहीं.

क्या पुलिस से जुड़े पद का इस्तेमाल कुछ लोग अपने निजी अवैध कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? एसपीओ के संपर्कों, उनकी गतिविधियों और जिम्मेदारियों की निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी व्यवस्था है? कुंवर सिंह गागराई की गिरफ्तारी ने इन सवालों को और अहम बना दिया है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कुंवर सिंह गागराई और रेला होरो उर्फ रेला कच्छप से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां अफीम के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं. पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि अफीम की खेती, खरीद-बिक्री और सप्लाई में कौन-कौन शामिल था.

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इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि पुलिस के सूचना तंत्र का हिस्सा रहा व्यक्ति खुद कथित तौर पर नशे के अवैध कारोबार में शामिल मिला. अब पुलिस के सामने आरोपियों के नेटवर्क का खुलासा करने के साथ अपने सूचना तंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती भी है.

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