हरियाणा के सोनीपत में शादी वाले दिन बारात लौटने के मामले में अब दूल्हे का पक्ष सामने आया है. दुल्हन के पिता ने दूल्हे और उसके परिवार पर दहेज में ब्रेजा कार और सोने के गहने मांगने के आरोप लगाए थे. अब दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे कुलदीप ने इन आरोपों को खारिज किया है.

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कुलदीप का कहना है कि उसने न तो ब्रेजा कार की मांग की और न ही शादी से इनकार किया. वह आज भी शादी करने के लिए तैयार है. उसका आरोप है कि शादी वाले दिन लड़की पक्ष ने उसे और उसके परिवार को वाटिका में बंधक बना लिया था. इसके बाद उसे डायल 112 पर पुलिस बुलानी पड़ी.

दुल्हन के पिता ने लगाए थे दहेज मांगने के आरोप

दरअसल, सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी सुभाष कुमार ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी थी. उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की शादी गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप से तय हुई थी. कुलदीप दिल्ली पुलिस में तैनात है.

शिकायत के मुताबिक, शादी तय होने के समय दूल्हे पक्ष ने दहेज नहीं लेने की बात कही थी. लेकिन शादी की तारीख नजदीक आने पर सोने के गहने, महंगे कपड़े और गाड़ी की मांग की जाने लगी.

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दुल्हन के पिता का आरोप है कि उन्होंने करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई थी. इसके बावजूद दूल्हा पक्ष ब्रेजा कार की मांग पर अड़ा रहा. आरोप है कि 20 नवंबर को शादी वाले दिन मांग पूरी नहीं होने पर बारात वापस लौट गई.

दूल्हे ने कहा- कभी नहीं मांगी ब्रेजा कार

अब दूल्हे कुलदीप ने कैमरे के सामने अपना पक्ष रखा है. उसका कहना है कि वह पिछले छह महीने से लड़की से लगातार बातचीत कर रहा था. इस दौरान कभी गाड़ी की मांग नहीं की गई.

कुलदीप के मुताबिक, शादी से पहले उसने 10 से 20 लोगों की मौजूदगी में छोटा कार्यक्रम करने की बात कही थी. लेकिन शादी वाले दिन रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. इससे माहौल बिगड़ गया.

दूल्हे ने लड़की पक्ष के एक युवक और उसकी पत्नी पर पूरे मामले को लेकर प्रोपेगेंडा करने का आरोप भी लगाया है. देखें VIDEO:-

बोला- वाटिका में गेट बंद कर हमें बनाया बंधक

कुलदीप का दावा है कि बारात में करीब 25 से 30 लोग ही पहुंचे थे. उसके मुताबिक, वाटिका में लड़की पक्ष ने अंदर से गेट बंद कर दिया और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया.

इसके बाद उसने डायल 112 पर फोन किया. पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें वहां से निकलवाया. दूल्हे का आरोप है कि करीब 35 मिनट के भीतर उनसे सामान वापस करने और 15 से 20 लाख रुपये देने की मांग की गई.

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कुलदीप ने कहा कि लड़की पक्ष ने अपनी मर्जी से जो सामान दिया था, वह उसे वापस ले सकता है. उसने यह भी कहा कि अगर उसने गाड़ी मांगी थी तो लड़की पक्ष इसका सबूत दे.

'आज भी शादी करने के लिए तैयार हूं'

दूल्हे का कहना है कि वह शादी वाले दिन भी विवाह के लिए तैयार था और आज भी तैयार है. उसने बताया कि घटना के बाद उसने लड़की से दो बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई.

कुलदीप ने माना कि रास्ते को लेकर विवाद के दौरान उसे भी गुस्सा आ गया था. उसका कहना है कि पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी, वह उसका सहयोग करेगा.

दुल्हन के पिता ने 32 लाख रुपये खर्च होने का किया दावा

दूसरी ओर, दुल्हन के पिता ने अपनी शिकायत में शादी पर करीब 32 लाख रुपये खर्च होने की बात कही है. उन्होंने शादी में दिया गया सामान और सोने-चांदी के आभूषण वापस दिलाने की मांग की है.

कुलदीप ने यह भी बताया कि वह दिल्ली पुलिस में निलंबन की कार्रवाई की सूचना मिलने की बात कह रहा है, लेकिन उसे इस संबंध में विभाग की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है. उसके मुताबिक, उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है और फिलहाल वह शादी की छुट्टी पर है.

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फिलहाल सोनीपत के सेक्टर-27 थाना पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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