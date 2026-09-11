विपक्ष के हर नैरेटिव की तुरंत होगी काट! 2027 चुनाव के लिए BJP की 'क्विक रिस्पांस टीम', अखिलेश-राहुल के दांव पर पलटवार का प्लान

लखनऊ में भाजपा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है. चुनाव से करीब छह महीने पहले ही पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया विभाग की एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की. इस कार्यशाला में सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि भाजपा अब विपक्ष के झूठे और भ्रामक प्रचार का तुरंत जवाब देने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम बनाएगी. पार्टी ने साफ किया कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव से मिले सबक को ध्यान में रखते हुए अब नैरेटिव का पीछा करने वाली नहीं बल्कि नैरेटिव तय करने वाली पार्टी बनना चाहती है.

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कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरह से गलत जानकारी और नकारात्मक बातें फैलाता है, उसका जवाब समय रहते और तथ्यों के आधार पर दिया जाना जरूरी है. इसी सोच के साथ क्विक रिस्पांस टीम बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि किसी भी भ्रामक खबर या आरोप का तुरंत सही और तथ्यात्मक जवाब दिया जा सके.

पार्टी ने यह भी तय किया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका प्रचार अब और व्यापक तरीके से किया जाएगा. इसका मकसद यह है कि आम जनता तक सरकार के कामकाज की सही जानकारी पहुंचे, ना कि विपक्ष के नैरेटिव के जरिए भ्रम की स्थिति बने.

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सोशल मीडिया को लेकर भी पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंने इंटरनेट मीडिया को सिर्फ संदेश भेजने का जरिया नहीं बल्कि जनता से लगातार बातचीत करने का एक मंच बताया. यानी पार्टी चाहती है कि उसके कार्यकर्ता हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें और सीधे जनता से जुड़े रहें.

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दीपक म्हस्के ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे डिजिटल माध्यमों पर ज्यादा सक्रिय और मुखर बनें. साथ ही पार्टी का फोकस बड़ी संख्या में युवाओं को भाजपा से जोड़ने पर भी है, ताकि आने वाले चुनाव में युवा वर्ग पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहे.

पार्टी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि विपक्ष के पास सिर्फ झूठ, भ्रम और अफवाहों का एजेंडा है, जबकि भाजपा के पास सरकार की योजनाओं और विकास का ठोस एजेंडा है. इस तरह भाजपा 2027 के चुनाव से पहले संगठन को डिजिटल और सोशल मीडिया मोर्चे पर पूरी तरह तैयार करने में जुट गई है.

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