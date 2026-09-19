scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यूपी में सरकार नहीं...', रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सजातीयवाद चलाने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. (File Photo-PTI)
रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. (File Photo-PTI)

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार नहीं, बल्कि 'सजातीयवाद' चल रहा है. अखिलेश ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग लगातार पीडीए पर हमला कर रहे हैं.

दरअसल, पूरा मामला 17 सितंबर का है. रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा की ओर से सदस्यता और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए. दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और हंगामे तक पहुंच गया.

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद सपा के रायबरेली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान वीरेंद्र यादव और शहर कोतवाल के बीच भी तीखी बहस हुई. विवाद बढ़ने के बाद मामला एसपी कार्यालय तक पहुंच गया.

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav Jayant Chaudhary
RLD के सामने अखिलेश का 'लोकदल', पश्चिमी यूपी में चला बड़ा दांव?
अखिलेश यादव का PDA वाला रथ, क्या जीत पाएंगे 2027? देखें विशेष
अखिलेश यादव के 'PDA रथ' पर यूपी होगा सवार? देखें हल्ला बोल
Akhilesh Yadav to launch PDA yatra to gear up for UP assembly elections 2027.
यूपी चुनाव के लिए अखिलेश का PDA रथ तैयार, यात्रा से साधेंगे सियासी समीकरण?
akhilesh sunil singh lokdal
यूपी में गठबंधन की कवायद तेज! अखिलेश से मिले लोकदल अध्यक्ष, बोले- उन्हें CM बनाना है

एसपी ऑफिस के बाहर भी हुआ हंगामा

इसके बाद सपा नेता और कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे. सपा नेताओं का आरोप है कि वहां पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया और कुछ लोगों के साथ धक्का-मुक्की की. इसमें सपा विधायक राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती के साथ भी धक्का-मुक्की का आरोप लगाया गया. इसके बाद सपा कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित हो गए.

Advertisement

सपा कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने शहर कोतवाल को हटाने की मांग की. इसके बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता फिर शहीद चौक पर जुटे. पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसपी और जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मार्च करने लगे. सपा नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की. जिलाध्यक्ष के मुताबिक, जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनी और जांच का भरोसा दिया.

वहीं, पुलिस ने सपा के आरोपों को खारिज किया है. सीओ सिटी आशीष निगम ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें और आपत्तियां कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों को दी हैं. पुलिस के मुताबिक, उसका काम दोनों पक्षों को शांत कर कानून-व्यवस्था बनाए रखना था.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को भी गलत बताया, जिनमें छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने इन आरोपों को भ्रामक और बेबुनियाद बताया. उसके मुताबिक, पुलिस ने स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए दखल दिया था.

यह भी पढ़ें: यूपी में गठबंधन की कवायद तेज! अखिलेश यादव से मिले लोकदल अध्यक्ष, बोले- 2027 में उन्हें CM बनाना है

अखिलेश ने साधा यूपी सरकार पर निशाना

Advertisement

इस विवाद के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी सरकार को घेरा. उन्होंने रायबरेली की घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है. उनके मुताबिक, 'सजातीयवाद' प्रदेश चला रहा है. अखिलेश ने इसे पीडीए पर हमला बताया.

इस मामले के बाद रायबरेली में सपा और एबीवीपी के बीच विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है. एक तरफ सपा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की. अब इस पूरे मामले में प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में BJP का डैमेज कंट्रोल! CM योगी से मिलीं अदिति सिंह, संजय निषाद को मनाने उनके घर पहुंचे तावड़े |
    रूस से तेल खरीदने वालों पर ट्रंप का बड़ा प्रहार, भारत-अमेरिका व्यापार पर असर |
    भारतवंशी क्रिकेटर्स पर अमेरिका की नजर, लॉस एंजेलिस ओलंपिक से पहले इन 4 सितारों के पास बड़ा मौका |
    शादी के 2 महीने बाद हनीमून पर कपूर खानदान की बेटी, जंगल में पति संग हुई रोमांटिक, शेयर किए प्राइवेट Photos |
    भारत में ₹500, अमेरिका में ₹20 लाख... इलाज के खर्च ने भारतीय को कर दिया हैरान |
    ये भारतीय कंपनी बनाएगी बुलेट ट्रेन... 'B28' होगा नाम! मिला 5400 Cr का ऑर्डर, मेंटेनेंस भी शामिल |
    Aloo Stuffed Moong Dal Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला, इसका टेस्टी स्वाद सबको आएगा पसंद |
    Fridge Vastu: फ्रिज में बर्फ का पहाड़ बनना नहीं है शुभ? 4 संकेत न करें इग्नोर, हो सकती है पैसों की तंगी |
    न कमिटमेंट, न पूरी दूरी... Gen Z Dating में क्या है Breadcrumbing का खेल? |
    EPFO On WhatsApp: ईपीएफओ का वॉट्सऐप चैनल, कैेसे करें ज्वाइन? समझें फुल प्रोसेस
    Advertisement