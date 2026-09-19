'यूपी में सरकार नहीं...', रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार नहीं, बल्कि 'सजातीयवाद' चल रहा है. अखिलेश ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग लगातार पीडीए पर हमला कर रहे हैं.

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दरअसल, पूरा मामला 17 सितंबर का है. रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा की ओर से सदस्यता और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए. दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और हंगामे तक पहुंच गया.

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद सपा के रायबरेली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान वीरेंद्र यादव और शहर कोतवाल के बीच भी तीखी बहस हुई. विवाद बढ़ने के बाद मामला एसपी कार्यालय तक पहुंच गया.

एसपी ऑफिस के बाहर भी हुआ हंगामा

इसके बाद सपा नेता और कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे. सपा नेताओं का आरोप है कि वहां पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया और कुछ लोगों के साथ धक्का-मुक्की की. इसमें सपा विधायक राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती के साथ भी धक्का-मुक्की का आरोप लगाया गया. इसके बाद सपा कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित हो गए.

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उप्र में सरकार नहीं, सत्ता सजातीयवाद चल रहा है।



सत्ता सजातीय अपनी हनक दिखाने के लिए पीडीए पर लगातार प्रहार कर रहे है। पीडीए पर किया गया हर आक्रमण, भाजपा को सदैव से सत्ता से दूर कर देगा। pic.twitter.com/nWo6GSiRwI — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 18, 2026

सपा कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने शहर कोतवाल को हटाने की मांग की. इसके बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता फिर शहीद चौक पर जुटे. पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसपी और जिलाधिकारी कार्यालय की ओर मार्च करने लगे. सपा नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की. जिलाध्यक्ष के मुताबिक, जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनी और जांच का भरोसा दिया.

वहीं, पुलिस ने सपा के आरोपों को खारिज किया है. सीओ सिटी आशीष निगम ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें और आपत्तियां कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों को दी हैं. पुलिस के मुताबिक, उसका काम दोनों पक्षों को शांत कर कानून-व्यवस्था बनाए रखना था.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को भी गलत बताया, जिनमें छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने इन आरोपों को भ्रामक और बेबुनियाद बताया. उसके मुताबिक, पुलिस ने स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए दखल दिया था.

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अखिलेश ने साधा यूपी सरकार पर निशाना

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इस विवाद के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यूपी सरकार को घेरा. उन्होंने रायबरेली की घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है. उनके मुताबिक, 'सजातीयवाद' प्रदेश चला रहा है. अखिलेश ने इसे पीडीए पर हमला बताया.

इस मामले के बाद रायबरेली में सपा और एबीवीपी के बीच विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है. एक तरफ सपा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की. अब इस पूरे मामले में प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर है.



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