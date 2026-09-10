सुनसान सड़क पर बाइक का पेट्रोल हुआ खत्म, छोटे बच्चे ने ऐसे की राइडर की हेल्प

सोचिए, आप किसी सुनसान गांव की सड़क पर बाइक से जा रहे हों और अचानक बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए. आसपास न कोई दुकान दिखे, न कोई पेट्रोल पंप और न ही मदद के लिए कोई नजर आए. ऐसी स्थिति में कोई मदद के लिए रुक जाए तो बड़ी बात होती है. लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बाइक राइडर के साथ जो हुआ, उसने मदद से आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी.

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दरअसल, बंगाल के कंटेंट क्रिएटर राहुल लामा एक सुनसान गांव की सड़क पर फंस गए थे. उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था. काफी देर तक मदद का इंतजार करने और बाइक को दूर तक खींचने के बाद उन्हें एक छोटा बच्चा साइकिल चलाते हुए दिखाई दिया. राहुल ने उसे रोककर पास के पेट्रोल पंप का रास्ता पूछा.

बच्चे ने बताया कि पेट्रोल पंप काफी दूर है. राहुल ने उससे पेट्रोल लाने के लिए मदद मांगी. इसके बाद इस छोटे से बच्चे ने जो किया, उसने राहुल को भी हैरान कर दिया. राहुल ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वीडियो में बच्चे की ईमानदारी आपका दिल छू लेगी.

राहुल ने बच्चे से कहा कि उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और वह काफी देर से मदद का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप कहां है. 13 साल के अबुल बशर ने बताया कि पेट्रोल पंप वहां से काफी दूर है. राहुल ने फिर पूछा कि क्या वह उनके लिए थोड़ा पेट्रोल ला सकता है.

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अबुल ने बताया कि पेट्रोल पंप तक जाने और वापस आने में करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे. राहुल पहले ही बाइक को काफी दूर तक खींचकर थक चुके थे. उन्होंने एक बार फिर बच्चे से मदद करने की गुजारिश की.

इसके बाद उन्होंने अबुल को 500 रुपये दिए और कहा कि वह 100 रुपये का पेट्रोल ले आए. बाकी 400 रुपये वापस कर दे. राहुल ने उसे भरोसा दिलाया कि वह वहीं उसका इंतजार करेंगे.

30 मिनट बाद बोतल लेकर लौटा बच्चा

करीब 30 मिनट बाद अबुल वापस आया. उसके हाथ में पेट्रोल से भरी एक बोतल थी. राहुल ने पेट्रोल बाइक में डाला और बच्चे का शुक्रिया अदा किया. इसके बाद अबुल ने राहुल को पूरे 400 रुपये वापस कर दिए.

राहुल अबुल की ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने उसे वे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया. राहुल ने कहा कि वह इसे गिफ्ट समझकर रख ले, लेकिन अबुल नहीं माना. यहां तक कि जब राहुल ने उससे कहा कि इन पैसों से चॉकलेट खरीद लेना, तब भी बच्चे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया.

बच्चे ने इनाम लेने से भी मना कर दिया

अब राहुल ने इस पूरे मामले को थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश की. उन्होंने एक मिनट का टाइमर लगाया और अबुल से कहा कि इस दौरान जितने नए फॉलोअर्स मिलेंगे, हर फॉलोअर के बदले उसे 50 रुपये दिए जाएंगे. एक मिनट में राहुल को 10 नए फॉलोअर्स मिले. यानी बच्चे के लिए 500 रुपये का इनाम बन गया.

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लेकिन यहां भी अबुल ने राहुल को चौंका दिया. अबुल ने कहा कि वह यह पैसा अपने पास नहीं रखना चाहता. उसने राहुल से कहा कि इसे गरीब लोगों को दे दें या किसी जरूरतमंद को खाना खिला दें.

बच्चे की यह बात सुनकर राहुल कुछ पल के लिए हैरान रह गए. उन्होंने उससे पूछा कि आखिर उसने इतनी कम उम्र में दूसरों के बारे में सोचना कैसे सीखा? अबुल का जवाब बेहद सीधा था. उसने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे ऐसा करना सिखाया है.

छठी कक्षा में पढ़ता है अबुल

अबुल बशर अभी छठी कक्षा में पढ़ता है. उसकी उम्र महज 13 साल है. वह एक छोटी सी साइकिल पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था, लेकिन उसने एक अजनबी की मदद करने के लिए पेट्रोल पंप तक जाने की जहमत उठाई.

सबसे खास बात यह रही कि उसने मदद के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, जब उसे इनाम के तौर पर 500 रुपये मिलने का मौका मिला तो उसने वह पैसा भी किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल करने को कहा.

राहुल लामा के सोशल मीडिया पर 41 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने इस पूरे वाकये का वीडियो ऑनलाइन शेयर किया. वीडियो को अब तक 3.68 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग बच्चे की सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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छोटी उम्र, लेकिन सोच बड़ी

सुनसान सड़क पर पेट्रोल खत्म होने की यह घटना शायद राहुल के लिए एक परेशानी से शुरू हुई थी. लेकिन अब यही घटना उन्हें एक ऐसी सीख देकर गई, जिसे वह शायद लंबे समय तक नहीं भूलेंगे.

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