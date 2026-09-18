Fridge Storage Tips: फ्रिज में ठूंस-ठूंसकर रखते हैं सामान? आजमाएं ये 7 आसान तरीके, मिनटों में सेट होगा हर सामान!

Fridge Storage Tips: फ्रिज सिर्फ पानी ही ठंडा नहीं करता है, बल्कि गर्मी के साथ-साथ हर मौसम में फ्रिज बड़े काम आता है. रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई खाने-पीने की चीजें बिना फ्रिज के खराब हो जाती हैं, इसलिए फ्रिज हर मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है. दूध, दही, पनीर, सब्जियां, फल, बचा हुआ खाना और अचार जैसी कई चीजें एक साथ फ्रिज में रखी होती हैं. ऐसे में अगर सामान सही तरीके से न रखा जाए तो फ्रिज जल्दी गंदा होने लगता है और कई चीजें खराब भी हो जाती हैं.

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कई बार तो पीछे रखा सामान याद ही नहीं रहता और उसकी एक्सपायरी निकल जाती है. हरी सब्जियां फ्रिज में नीचे कैबिनेट में रह जाती है और लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाती हैं. अगर आप भी घर के फ्रिज को सामान से भर देते हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर इसे साफ, फ्रेश और ऑर्गनाइज्ड रखा जा सकता है.

कच्ची और पकी चीजें अलग रखें

भारतीय घरों में फ्रिज में सब्जियों के साथ पनीर, दूध, दही, बची हुई सब्जी और कभी-कभी नॉनवेज भी रखा जाता है. ऐसे में कच्चे मीट या मछली को हमेशा अलग बंद डिब्बे में रखें. इसे दूसरे खाने के सामान से दूर और हो सके तो नीचे की शेल्फ में रखें, ताकि इसका पानी किसी दूसरी चीज पर न गिरे.

जरूरत से पहले फल-सब्जियां न काटें

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कई लोग सुबह की जल्दी के लिए रात में ही सब्जियां काटकर फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन कटी हुई सब्जियां और फल साबुत चीजों की तुलना में जल्दी खराब हो सकते हैं. इसलिए जितना हो, सब्जियों को इस्तेमाल करने से ठीक पहले काटें. अगर पहले से काटकर रखना जरूरी है तो साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करें.

बार-बार फ्रिज खोलने से बचें

खाना निकालने के लिए बार-बार फ्रिज खोलना सिर्फ बिजली की खपत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अंदर के टेम्परेचर पर भी असर डाल सकता है. इसलिए पहले तय कर लें कि क्या निकालना है और फिर एक साथ जरूरी सामान बाहर निकालें. खासकर बच्चों को बार-बार फ्रिज खोलने से रोकें, जितना हो उनको फ्रिज खोलने से मना करना चाहिए.

हर सामान की एक तय जगह बनाएं

फ्रिज को व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप हर चीज के लिए एक जगह पहले ही तय कर दें. जैसे दूध, दही और पनीर को एक शेल्फ पर, बची हुई सब्जियों और दाल को अलग हिस्से में और फलों-सब्जियों को नीचे वाले ड्रॉअर में रखें. अंडों को एग ट्रे में ही रखें. इसी तरह मक्खन, जैम, सॉस और अचार जैसी चीजों को दरवाजे वाली शेल्फ में रखा जा सकता है. इससे सामान ढूंढने में समय नहीं लगता और फ्रिज भी कम बिखरा हुआ नजर आता है.

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'पहले इसे खाएं' वाला डिब्बा बनाएं

फ्रिज में अक्सर रात की बची सब्जी, थोड़ी दाल, खुला पनीर या आधा पैकेट क्रीम पड़ा रह जाता है. इसके लिए एक छोटा ईट मी फर्स्ट बॉक्स बना लें. इसमें वही चीजें रखें जिन्हें अगले एक-दो दिन में इस्तेमाल करना है. इससे पुराना खाना नजर के सामने रहेगा और बेवजह बर्बाद होने से बचेगा.

बचे खाने को खुले बर्तन में न रखें

फ्रिज में बची हुई दाल, सब्जी, चावल या ग्रेवी को खुले और बड़े भगोने या प्लेट में रखने के बजाय ढक्कन वाले कंटेनर में रखें. इससे खाने की खुशबू दूसरी चीजों में नहीं जाएगी और खाना भी ज्यादा व्यवस्थित रहेगा. आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले स्टील या अच्छे लीक-प्रूफ कंटेनर इसके लिए काम आ सकते हैं. गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने के बजाय पहले थोड़ा ठंडा होने दें.

हर चीज को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं

फ्रिज को खाली और व्यवस्थित रखने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन-सी चीज बाहर रखनी है. आलू और प्याज को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखा जा सकता है. साबुत केले और कच्चे टमाटर भी आमतौर पर बाहर रखे जाते हैं. शहद को भी सामान्य कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है.

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वहीं, दूध, दही, पनीर, बचा हुआ पका खाना और जल्दी खराब होने वाली चीजों को सही तापमान पर फ्रिज में रखना जरूरी है. बिना जरूरत फ्रीजर में रखने के बजाय हरी सब्जियों को फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखें.

हफ्ते में एक बार फ्रिज खोलकर एक्सपायरी डेट और पुराने सामान को जरूर चेक करें. इससे फ्रिज साफ भी रहेगा और खाने की बर्बादी भी कम होगी.

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