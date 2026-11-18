पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के साले और सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत की शादी की रस्में पूरी धूमधाम से हो चुकी हैं. शादी से लेकर हल्दी तक की फोटो वायरल होने के बीच अब मेहंदी सेरेमनी की फोटोज सामने आई हैं. जहीर के साले की मेहंदी सेरेमनी के खास मौके पर टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर अपनी पत्नी फातिमा अगरकर और बेटे राज के साथ दिखे. तीनों ने अपने शानदार अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया. खास बात रही परिवार की ब्लू ट्विनिंग, जिसमें पिता अजीत और बेटे राज के साथ फातिमा भी नीले रंग के खूबसूरत आउटफिट में नजर आईं. किसी ने ट्रेडिशनल कुर्ते में अपना स्वैग दिखाया, तो किसी ने मॉडर्न एथनिक लुक से महफिल लूट ली.

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जहीर खान के साले के मेहंदी फंक्शन की ये खूबसूरत तस्वीरें फातिमा अगरकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में अगरकर परिवार शादी के जश्न का मजा लेते और दोस्तों के साथ मस्ती करता नजर आ रहा है. आइए देखते हैं इस खास मौके पर अजीत, फातिमा और राज का स्टाइलिश अंदाज.



पत्नी और बेटे संग ब्लू में ट्विनिंग करते दिखे अजीत अगरकर

मेहंदी के लिए अजीत अगरकर ने लाइट स्काई ब्लू कलर का एथनिक कुर्ता पहना था. उनके कुर्ते पर बारीक स्टिचिंग और डिजाइन की डिटेलिंग नजर आई. अपने कुर्ते को अजीत ने सफेद पायजामे के लिए पेयर किया. ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस लगाए अजीत काफी कूल लग रहे थे. उनका यह लुक सादगी और स्टाइल का बढ़िया कॉम्बिनेशन था.

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वहीं, उनके बेटे राज अगरकर भी पिता के साथ ब्लू ट्विनिंग करते नजर आए. राज ने भी लाइट ब्लू कलर का एथनिक कुर्ता और वाइट पायजामा पहना था. पिता-बेटे की ये मैचिंग काफी शानदार लग रही थी. दोनों का अंदाज देखकर साफ था कि शादी के इस जश्न में फैशन के साथ मस्ती का भी पूरा ध्यान रखा गया.

अजीत अगरकर का बेटा अपने पिता संग ट्विनिंग करता दिखा. (Photo: Instagram/@fatemaagarkar)

फातिमा अगरकर का रफल्ड स्कर्ट और क्रॉप टॉप में दिखा ग्लैमरस अंदाज

अजीत अगरकर की पत्नी फातिमा अगरकर का लुक भी काफी खास रहा. उन्होंने मेहंदी फंक्शन के लिए पाउडर ब्लू कलर का खूबसूरत रफल्ड स्कर्ट सेट चुना. उनकी स्कर्ट में लेयर्ड रफल्स और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की बारीक डिटेलिंग थी, जो आउटफिट को बेहद अट्रेक्टिव बना रही थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज स्टाइल क्रॉप टॉप पहना, जिसने उनके एथनिक लुक में मॉडर्न टच जोड़ दिया.

फातिमा अगरकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में दिखीं. (Photo: Instagram/@fatemaagarkar)

फातिमा ने अपने इस खूबसूरत आउटफिट को हाथों में सजी मेहंदी, स्टाइलिश चूड़ियों और डायमंड रिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, उनके सनग्लासेस ने लुक को और भी कूल बना दिया. लाइट ब्लू आउटफिट में फातिमा का अंदाज पति अजीत और बेटे राज की ट्विनिंग के साथ खूब जंच रहा था.

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