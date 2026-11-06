scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुख्यमंत्री को कैसे पता चले आंकड़े?', 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के दावे पर अखिलेश यादव का सवाल

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट और SIR को लेकर BJP पर निशाना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कथित बयान पर सवाल उठाया, जिसमें 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की बात कही गई थी.

Advertisement
X
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट और SIR को लेकर BJP पर निशाना साधा है (Photo: PTI)
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट और SIR को लेकर BJP पर निशाना साधा है (Photo: PTI)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर BJP और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस कथित बयान पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं. अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि वोटर लिस्ट से गायब हुए नाम हिंदुओं के ही हैं.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर लोगों को डराया गया और कुछ लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़े किए गए. उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल लोगों को समाज में बदनाम करने के लिए किया गया.

मुख्यमंत्री को कैसे पता कि हिंदुओं के ही वोट कटे हैं?

सम्बंधित ख़बरें

US में अब्दुल की जीत को UP चुनाव में भुना रहे ओवैसी? देखें हल्ला बोल
Akhilesh target dhirendra
धीरेंद्र शास्त्री के हालिया बयानों पर अखिलेश का हमला
Akhilesh's reaction to the Kunda ram katha (Photo - Screengrab)
राजा भैया के गढ़ में धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर सियासी घमासान
Akhilesh Yadav Dhirendra Shastri
'ऐसे कथावाचकों को बुलाया तो...', अखिलेश का धीरेंद्र शास्त्री पर हमला
Akhilesh Yadav targets BJP over democracy padyatra in UP.
BJP की पदयात्रा पर अखिलेश का हमला, कहा- जनता हो रही परेशान

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि 30 तारीख को उन्होंने 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की बात कही थी. अखिलेश ने कहा कि इस बयान की रिकॉर्डिंग कई चैनलों के पास मौजूद होगी.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची से इतने नाम गायब हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता कि ये सभी हिंदुओं के ही नाम हैं.

अखिलेश ने कहा कि सवाल लोगों के वोट देने के अधिकार का है. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के नाम पर लोगों को डराने और उनके वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राजा भैया के गढ़ में कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर सियासी घमासान, अखिलेश यादव ने प्रशासन से कर दी ये मांग!

फॉर्म-7 को लेकर BJP पर लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म-7 का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि PDA प्रहरियों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म-7 के जरिए वोट काटने की कोशिशों को रोका.

उन्होंने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ऐसे मामलों को पकड़ा, जिनमें कथित तौर पर गलत तरीके से लोगों के वोट काटने के लिए फॉर्म-7 भरे जा रहे थे.

अखिलेश ने नंदलाल निषाद का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वह दस्तखत करना नहीं जानते थे, लेकिन उनके दस्तखत करवाकर फॉर्म-7 भरवाया जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने इस तरह की कोशिशों को रोका और इसके बाद उत्तर प्रदेश में फॉर्म-7 भरना बंद हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मातृभूमि 4 दिसंबर को होगी रिलीज, सलमान खान बोले- सरकार की तरफ से नहीं था कोई दबाव |
    Ranbir Kapoor की फिल्म रामायण पर क्यों उठे सवाल? शूर्पणखा और कुंभकर्ण के लुक पर उठे गंभीर सवाल |
    कोहली की बेटी Gen अल्फा, तो धोनी की जीवा किस जेनरेशन की? जानिए क्रिकेटर्स के बच्चों के बारे में |
    Dhanteras 2026: धनतेरस पर यम दीपक जलाने का मुहूर्त क्या है? जानें इसकी विधि और कथा |
    इरफान अंसारी के बांग्लादेश वाले बयान पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना |
    सोना खरीदें या चांदी? लेने से पहले जान लें एक्सपर्ट्स की सलाह |
    यूरोप में 10 व‍िमानों को बम से उड़ाने की धमकी; देखें दुन‍िया आजतक |
    गठबंधन की पार्टी ने भी छोड़ा नेतन्याहू का साथ, राष्ट्रपति ने बताया इजरायल में कब बनेगी नई सरकार |
    देवर से संबंध बनाने का दबाव, इनकार पर बहू को पीटा... दहेज में 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन भी मांगी |
    25 रुपये में 113KM का सफर... 10 लाख लोगों ने खरीदा Chetak स्कूटर
    Advertisement