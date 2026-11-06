scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देवर से संबंध बनाने का दबाव, इनकार पर बहू को पीटा... दहेज में 2 लाख रुपये और वॉशिंग मशीन भी मांगी

झारखंड के रामगढ़ में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का दावा है कि संतान नहीं होने पर उस पर देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला गया. इनकार करने पर मारपीट की गई और दो लाख रुपये नकद के साथ वॉशिंग मशीन की मांग की गई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
महिला थाने पहुंचा मामला.(Photo: AI-generated)
महिला थाने पहुंचा मामला.(Photo: AI-generated)

झारखंड के रामगढ़ जिले से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बहू ने अपने ससुराल वालों पर देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने और विरोध करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस मांग को मानने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई और दहेज के रूप में दो लाख रुपये नकद के साथ वॉशिंग मशीन की मांग की गई.

मामला रामगढ़ महिला थाना पहुंचा है. पीड़िता श्वेता (बदला हुआ नाम) ने अपने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका मायका बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव में है.

यह भी पढ़ें: झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा, प्लांट के कंट्रोल रूम में लगी आग, 3 इंजीनियरों की गई जान

सम्बंधित ख़बरें

4 महीने में 301 फोन बरामद.(Photo: Screengrab)
झारखंड पुलिस के 'ऑपरेशन भरोसा' ने लौटाई 301 लोगों के चेहरे पर मुस्कान
Ramgarh Police Uncover Shocking Jeeba Parveen Murder Case Linked to Illicit Affairs and Family Feud
जीजा-साली के इश्क ने लिया खूनी मोड़, हत्या के दोनों आरोपी अरेस्ट
wife KILLED HIS HUSBAND
जिस पत्नी पर था भरोसा, उसी ने मां-भाई के साथ रची पति की हत्या की साजिश
खाकी पहनने का सपना, साड़ी में 1600 मीटर दौड़ीं महिलाएं
Saree-Clad Women Participate Energetically in Ramgarh Homeguard 1600 Meter Trial Run
होमगार्ड बनने का सपना, साड़ी पहनकर 1600 मीटर दौड़ीं महिलाएं, Video

पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 27 नवंबर 2022 को रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के उरवा गांव निवासी बालेश्वर महतो के साथ हुई थी. शादी के करीब चार साल बीत जाने के बावजूद जब कोई संतान नहीं हुई तो ससुराल वालों ने कथित तौर पर उस पर देवर के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया.

देवर के साथ संबंध बनाने से इनकार पर प्रताड़ना का आरोप

Advertisement

महिला का आरोप है कि उसने इस अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति और खराब हो गया. उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. पीड़िता के अनुसार, करीब 15 दिन पहले ससुराल के लोगों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई भी की.

शिकायत में महिला ने बताया कि मारपीट के साथ ही उससे दहेज के तौर पर दो लाख रुपये नकद और एक वॉशिंग मशीन लाने को कहा गया. जब उसने अपने मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने और परिवार के गरीब होने की बात कही तो ससुराल वालों ने उसकी परेशानी को नजरअंदाज कर दिया.

रामगढ़

पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उस पर रुपये और सामान लाने का दबाव बनाया. साथ ही धमकी दी कि अगर उसने देवर के साथ संबंध नहीं बनाए तो वे उसे जान से मार देंगे. इन आरोपों के बाद महिला ने रामगढ़ महिला थाना में पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है.

महिला थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

इस मामले में रामगढ़ महिला थाना प्रभारी रेणुका कुमारी दास ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है.

Advertisement

यह घटना महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और वैवाहिक रिश्तों में उनके अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी. दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मुख्यमंत्री को कैसे पता चले आंकड़े?', 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के दावे पर अखिलेश यादव का सवाल |
    पाकिस्तान की ज्यादती से सुलगा रावलकोट, सेना के रॉकेट हमले में 3 की मौत, 20+ घायल, ईदगाह मैदान में शव रखकर नारेबाजी |
    Andaman Trip in Winter: सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट है अंडमान, दोस्तों संग बनाएं ट्रिप का प्लान |
    कभी आस्था, कभी एक्शन... दुनिया के सिनेमा में कैसे बदलते रहे राम? |
    अस्पताल में शरद पवार से मिले प्रफुल्ल पटेल, सियासी हलचल क्यों हुई तेज? |
    अंटार्कटिका में अपनी गतिविधियों पर चीन लगाएगा सख्त नियम, पर्यावरण सुरक्षा और रिसर्च के लिए नया कानून मंजूर |
    'नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं कोई बगावत', नाराज विधायकों से मिलकर बोले फारूक अब्दुल्ला |
    धनतेरस पर देश के बाजारों में रौनक, सोने और चांदी की जमकर खरीदारी |
    धनतेरस पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा! जानें पूजा का शुभ मुहूर्त! |
    MP: जेरोन में 466 वोटों से 'खाली कुर्सी' की जीत, नगर परिषद अध्यक्ष की हुई हार
    Advertisement