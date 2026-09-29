Gujarati Khakhra Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा कुरकुरा गुजराती खाकरा, इस ट्रिक से बनेगा एकदम क्रिस्पी, चाय का स्वाद होगा दोगुना

Gujarati Khakhra Recipe: सुबह और शाम को चाय के साथ कुछ क्रिस्पी खाने को मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. नमकीन-बिस्कुट तो सब लोग खाते हैं, मगर अगर आप कुछ नया और हटकर स्नैक्स में खाना चाहते हैं तो आप गुजराती खाकरा ट्राई कर सकते हैं. गुजरात में नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक कभी भी खाया जा सकता है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं.

और पढ़ें

पतला, कुरकुरा और हल्का खाकरा गुजरात के घरों में काफी पसंद किया जाता है. इसे आप अचार, दही, चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार से खरीदने की बजाय इसे घर पर भी खाकरा आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं घर पर गुजराती खाकरा बनाने की आसान रेसिपी.

खाकरा बनाने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

1 चम्मच तेल

½ चम्मच नमक

½ चम्मच अजवाइन

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

थोड़ा सा हल्दी पाउडर

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए थोड़ा तेल या घी

कैसे बनाएं गुजराती खाकरा?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें. अब एक चम्मच तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें. आटा न तो बहुत सख्त होना चाहिए और न ही बहुत नरम. गूंथे हुए आटे को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लेकर उसे सूखे आटे की मदद से जितना हो सके उतना पतला बेलें. खाकरा जितना पतला होगा, उतना ही कुरकुरा बनेगा. अब तवा गर्म करें और उस पर बेली हुई रोटी डाल दें. इसे मिडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से हल्का सेंकें. इसके बाद फ्लेम स्लो कर दें. खाकरे को कपड़े या खाकरा प्रेस की मदद से हल्का दबाते हुए सेंकें. इसे लगातार पलटते रहें, ताकि यह कहीं से ज्यादा न सिके. जब खाकरा दोनों तरफ से कुरकुरा और हल्का सुनहरा हो जाए, तो इसे तवे से उतार लें. इसी तरह बाकी लोइयों से भी खाकरे तैयार कर लें. ध्यान रखें कि खाकरा बनाते समय तेज आंच का इस्तेमाल न करें, वरना यह जल्दी जल सकता है लेकिन पूरी तरह कुरकुरा नहीं बनेगा.

किसके साथ खाएं खाकरा?

Advertisement

घर पर बना खाकरा आप सुबह चाय या दूध के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा इसे दही, हरी चटनी, अचार या सूखी सब्जी के साथ भी परोसा जा सकता है. अगर आपको मसालेदार स्वाद पसंद है तो खाकरे में लाल मिर्च और थोड़ा जीरा डालकर इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं.

इस तरीके से करें स्टोर

खाकरा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें. डिब्बे में नमी जाने से खाकरा नरम पड़ सकता है. अच्छी तरह स्टोर करने पर घर का बना खाकरा कई दिनों तक स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

---- समाप्त ----