Gujarati Khakhra Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा कुरकुरा गुजराती खाकरा, इस ट्रिक से बनेगा एकदम क्रिस्पी, चाय का स्वाद होगा दोगुना

Gujarati Khakhra Recipe: सुबह और शाम को चाय के साथ कुछ क्रिस्पी खाने को मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. नमकीन-बिस्कुट तो सब लोग खाते हैं, मगर अगर आप कुछ नया और हटकर स्नैक्स में खाना चाहते हैं तो आप गुजराती खाकरा ट्राई कर सकते हैं. गुजरात में नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक कभी भी खाया जा सकता है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं.
पतला, कुरकुरा और हल्का खाकरा गुजरात के घरों में काफी पसंद किया जाता है. इसे आप अचार, दही, चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार से खरीदने की बजाय इसे घर पर भी खाकरा आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं घर पर गुजराती खाकरा बनाने की आसान रेसिपी.
खाकरा बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं गुजराती खाकरा?
किसके साथ खाएं खाकरा?
घर पर बना खाकरा आप सुबह चाय या दूध के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा इसे दही, हरी चटनी, अचार या सूखी सब्जी के साथ भी परोसा जा सकता है. अगर आपको मसालेदार स्वाद पसंद है तो खाकरे में लाल मिर्च और थोड़ा जीरा डालकर इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं.
इस तरीके से करें स्टोर
खाकरा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें. डिब्बे में नमी जाने से खाकरा नरम पड़ सकता है. अच्छी तरह स्टोर करने पर घर का बना खाकरा कई दिनों तक स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.