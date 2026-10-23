दिल्ली के प्रतिष्ठित वसंत वैली स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. स्कूल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग (EWISR) 2026–27 में ‘बेस्ट ऑफ द बेस्ट- आइवी लीग अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है. इसके साथ ही स्कूल को ‘बेस्ट डे स्कूल ऑफ इंडिया’ का खिताब और 5-स्टार रेटिंग भी मिली है. यह सम्मान स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों को रेखांकित करता है. वसंत वैली स्कूल इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा हुआ है.

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एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग देशभर के स्कूलों का मूल्यांकन करने वाली प्रमुख रैंकिंग में शामिल है. इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता समेत शिक्षा से जुड़े विभिन्न मानकों के आधार पर स्कूलों की उपलब्धियों को परखा जाता है. इस रैंकिंग में वसंत वैली स्कूल को मिला सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है.

‘हम अवॉर्ड के लिए नहीं, बच्चों के लिए काम करते हैं’

इस उपलब्धि पर वसंत वैली स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि पुरस्कार मिलना हमेशा संतोष और खुशी देने वाला होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य पुरस्कार हासिल करना नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्कूल में सभी लोग बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करने के उद्देश्य से काम करते हैं.

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शर्मिला बख्शी के मुताबिक, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनके विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार करना और हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही स्कूल की टीम को प्रेरित करता है. उन्होंने पुरस्कार के लिए एजुकेशन वर्ल्ड का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह का सम्मान मिलना अच्छा लगता है और इससे किए जा रहे काम को पहचान मिलती है.

‘हर अवॉर्ड खास होता है, बच्चों को भी मिलती है प्रेरणा’

वहीं, स्कूल के हेड ऑफ सीनियर विजय त्रिवेदी ने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में खास होता है. जब किसी संस्थान में विद्यार्थी, स्कूल की लीडरशिप और प्रिंसिपल मिलकर अच्छा काम करते हैं और उसके बाद उन्हें सम्मान मिलता है, तो इससे खुशी होती है.

उन्होंने कहा कि पुरस्कार केवल उपलब्धि का प्रतीक नहीं होते, बल्कि आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा भी देते हैं. जब बच्चे देखते हैं कि उनके स्कूल और प्रिंसिपल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है, तो वे भी इस खुशी से जुड़ते हैं. इससे विद्यार्थियों में अपने स्कूल के प्रति गर्व की भावना बढ़ती है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है.

राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई स्कूल की पहचान

वसंत वैली स्कूल को मिला यह सम्मान उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ बच्चों के समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी सामने लाता है. स्कूल प्रबंधन के लिए यह उपलब्धि जहां गर्व का विषय है, वहीं यह भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी बढ़ाती है.

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प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी के बयान से यह संदेश निकलता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पुरस्कार हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है. वहीं, विजय त्रिवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान की उपलब्धियां विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती हैं.

‘बेस्ट डे स्कूल ऑफ इंडिया’ का खिताब और 5-स्टार रेटिंग वसंत वैली स्कूल के लिए एक अहम उपलब्धि है. यह सम्मान स्कूल की राष्ट्रीय पहचान को नई मजबूती देता है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के उसके प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है.

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