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'हम नौकरियां देंगे, आप गिनते जाइए' अखिलेश पर तंज कसते हुए CM योगी का बड़ा ऐलान, हर हफ्ते बंटेंगे नियुक्ति पत्र

चुनाव के ऐलान से पहले सीएम योगी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय, अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले- हम नौकरियां देते जाएंगे, आप गिनते जाइए. पढ़ें पूरी खबर.

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मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी (Photo: ITG)
मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी (Photo: ITG)

UP Employment News: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार कर दी है. राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा लक्ष्य तय किया है. इतना ही नहीं, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि आचार संहिता लागू होने और चुनाव की तारीखों की घोषणा तक हर हफ्ते प्रदेश में अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.

'हम नौकरियां देते जाएंगे, आप गिनते जाइए'

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर तीखा तंज कसा. सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "हम नौकरियां देते जाएंगे, आप गिनते जाइए." सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी लाते हुए अब बिना किसी रुकावट के लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.

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912 युवाओं को मिला रोजगार का तोहफा

यह बड़ा ऐलान लिपिक संवर्ग (Clerical Cadre) की सीधी भर्ती 2023 के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान हुआ. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस चरण में कुल 912 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, जिनमें शामिल हैं:

पुलिस उप-निरीक्षक (Sub-Inspector)
सहायक उप-निरीक्षक लिपिक (Assistant Sub-Inspector Clerical)
सहायक उप-निरीक्षक लेखा (Assistant Sub-Inspector Accounts)

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अगले 6 महीने का रोडमैप तैयार

चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं को साधने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है. सरकार के नए रोडमैप के मुताबिक, आने वाले 6 महीनों में अलग-अलग विभागों में लंबित पड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा और हर सप्ताह अलग-अलग पदों के लिए राज्य स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे.

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