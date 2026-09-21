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4 महीने से अन्नपूर्णा के पैसे का इंतजार, नहीं मिला तो सड़क पर उतर आईं महिलाएं

आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने सोमवार को महकमा शासक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. महिलाओं ने करीब चार महीने पहले आवेदन करने के बावजूद पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाया. अपनी मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया. करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस के समझाने के बाद महिलाओं ने जाम हटाया.

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महिलाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन. (Photo: Screengrab)
महिलाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन. (Photo: Screengrab)

आसनसोल में अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया. महिलाएं आसनसोल महकमा शासक कार्यालय के सामने पहुंचीं और योजना की राशि जल्द जारी करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपनी परेशानी बताई और प्रशासन से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के लिए करीब चार महीने पहले आवेदन किया था. इसके बावजूद अभी तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिली है. महिलाओं के मुताबिक, कुछ लोगों को योजना का पैसा मिल रहा है, लेकिन कई पात्र महिलाएं अब भी इस लाभ से वंचित हैं. महिलाओं ने कहा कि अगर योजना का लाभ दिया जा रहा है तो सभी पात्र लाभार्थियों को भी इसकी राशि मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि आवेदन करने के बाद से वे लगातार पैसे का इंतजार कर रही हैं.

प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्होंने चार महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन अब तक उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला है. महिला ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनके पति मजदूरी करते हैं. महिला का आरोप था कि नौकरीपेशा लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि किराए के मकान में रहने वाले और मजदूर परिवारों को पैसा नहीं मिल रहा है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले को देखने और पात्र लोगों को योजना का लाभ देने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल एक अन्य महिला ने अपना नाम सावित्री पांडे बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पहले लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली राशि मिलती थी, लेकिन अब वह राशि भी उन्हें नहीं मिल रही है. प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो लोग योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें योजना की राशि नियमित रूप से मिलनी चाहिए. महिलाओं ने कहा कि आवेदन करने के बाद भी अगर उन्हें राशि नहीं मिलेगी तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी.

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चार महीने पहले किया था आवेदन

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महिलाओं ने महकमा शासक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यालय के अंदर जाने से रोका गया. महिलाओं का कहना था कि वे अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कार्यालय के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर सड़क जाम कर दी. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक वे वहां से नहीं जाएंगी और सड़क जाम करेंगी. प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं ने राज्य और केंद्र सरकार को लेकर राजनीतिक नारे भी लगाए. एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अपनी राजनीतिक राय जाहिर की. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अन्नपूर्णा योजना की राशि जारी करने की मांग को प्रमुखता से उठाया. उनका कहना था कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए.

पुलिस के समझाने पर हटा सड़क जाम

सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की. इसके बाद महिलाओं ने सड़क जाम हटा दिया. करीब आधे घंटे तक चले सड़क जाम के कारण इलाके में यातायात प्रभावित रहा. जाम हटने के बाद यातायात सामान्य हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन से अन्नपूर्णा योजना के लिए किए गए आवेदनों की जांच करने और पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराने की मांग की है. महिलाओं का कहना है कि उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया है और अब उन्हें अपने हक की राशि मिलने का इंतजार है.फिलहाल महिलाओं की मांग अन्नपूर्णा योजना के लंबित भुगतानों को लेकर है. प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रशासन से आवेदनों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को योजना की राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी है.
 

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