Shukra Vakri 2026: 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री, इन 4 राशियों की मुसीबत बढ़ाएगी उल्टी चाल

धन, वैभव और सुखों के प्रदाता शुक्र 3 अक्टूबर को वक्री चाल शुरू करने वाले हैं. यानी इस दिन शुक्र की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी, जो कि 14 नवंबर तक जारी रहेगी. ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र का वक्री होना चार राशियों के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है. इन राशियों को करियर, आर्थिक और सेहत के मोर्चे पर झटका लग सकता है. खर्चों में अनायास बढ़ोतरी होगी और आय में के साधनों पर बुरा असर हो सकता है. आइए जानते हैं किन वक्री शुक्र से किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी.

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सिंह राशि

शुक्र की वक्री चाल के दौरान भाई-बहन, छोटी यात्राओं, प्रयासों और संवाद से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान मेहनत करने के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है. किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है. साझेदारी या व्यापार से जुड़े मामलों में बातचीत करते समय भी सावधानी रखना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि

वक्री शुक्र आपके खर्च और आर्थिक दबाव को बढ़ावा दे सकता है. इस अवधि में अनावश्यक खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है. इसलिए पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. विदेश से जुड़े मामलों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. प्रेम और दांपत्य जीवन में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. खासकर सुख-सुविधाओं या दिखावे पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा.

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मकर राशि

शुक्र की वक्री चाल के दौरान नौकरी और कामकाज से जुड़े मामलों में अस्थिरता या काम का दबाव महसूस हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. बिजनेस करने वालों को महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. मकर राशि के लिए शुक्र पांचवें और दसवें भाव के स्वामी हैं. ऐसे में परिणाम पूरी तरह नकारात्मक नहीं माने जाएंगे, लेकिन वक्री अवस्था में करियर से जुड़े पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं.

मीन राशि

आपको अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इस अवधि में बड़े फैसलों को लेकर अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी हो सकता है. निवेश और संयुक्त धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है. बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना उचित रहेगा.

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