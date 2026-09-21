scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली की रोहिणी जेल में मर्डर, धारदार हथियार से विचाराधीन कैदी की हत्या

दिल्ली की रोहिणी जेल में एक विचाराधीन कैदी की हत्या का मामला सामने आया है. आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद कैदी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
दिल्ली की रोहिणी जेल में कैदी का मर्डर
दिल्ली की रोहिणी जेल में कैदी का मर्डर

दिल्ली की रोहिणी स्थित सेंट्रल जेल नंबर-10 के अंदर एक कैदी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 31 वर्षीय प्रदीप उर्फ मोहिंदर के रूप में हुई है. वह न्यायिक हिरासत में जेल की बैरक नंबर-203 में बंद था. आरोप है कि जेल के ही दो साथी कैदियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया. गर्दन पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना 21 सितंबर की है. बीएसए अस्पताल से समयपुर बादली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहिणी की सेंट्रल जेल नंबर-10 से एक कैदी को चाकू या धारदार हथियार से लगी चोट के बाद अस्पताल लाया गया है. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान प्रदीप उर्फ मोहिंदर पुत्र तुलसी राम के रूप में हुई. उसकी उम्र 31 साल थी और वह सेंट्रल जेल नंबर-10 की बैरक नंबर-203 में न्यायिक हिरासत में बंद था. सूत्रों के मुताबिक, साथी कैदियों भोला और मुकेश पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है.

सम्बंधित ख़बरें

IPS की नौकरी छोड़ शुरू कर दिया ये काम.
छोड़ दी IPS की रुतबे वाली नौकरी! फिर शुरू किया ये काम, क्या है वजह?
Delhi Police recuitment candidate death.
दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट देते वक्त युवक की मौत, दौड़ते समय बिगड़ी थी तबीयत
DUSU अध्यक्ष को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
न अटेंडेंस न ही सैलरी ... DUSU अध्यक्ष को किन चीजों में मिलती है छूट?
कौन हैं IAS शशांक शुभंकर?
गोल्ड मेडल‍िस्ट रहे हैं गया के DM शशांक, प‍ितृपक्ष पर क्यों चर्चा में 
छात्रों ने वाकोडे की मौत से जुड़े हालातों की स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिसमें 30 सितंबर तक अंतरिम रिपोर्ट और 15 अक्टूबर तक अंतिम रिपोर्ट की मांग की गई है.
IIT-B में 18 मांगों पर बनी सहमति, प्रोफेसर पर गि‍री गाज

शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्रदीप जेल के अंदर कथित तौर पर तंबाकू बेचता था और इसी बात को लेकर विवाद के बाद हमला किए जाने की बात सामने आ रही है.

बैरक लौटते समय दो कैदियों ने किया हमला

Advertisement

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रदीप अपनी बैरक की तरफ लौट रहा था. इसी दौरान जेल में बंद दो अन्य कैदियों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया. हमले में प्रदीप की गर्दन पर गंभीर चोट लगी. इसके बाद उसे इलाज के लिए बीएसए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और समयपुर बादली थाने के एसएचओ सेंट्रल जेल नंबर-10 और बीएसए अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मृतक की एमएलसी हासिल करने के साथ जेल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली है.

समयपुर बादली थाने में हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस दोनों हमलावर कैदियों की भूमिका और हत्या के पीछे की वजह की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार आरोपियों के पास कैसे पहुंचा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹25,000 तक कमाने वालों का कटेगा PF, जानिए EPFO के नए नियम का गणित |
    कब होगा इंसानों पर 'जॉम्बी अटैक'... वैज्ञानिकों ने खोल दिया सबसे बड़ा राज |
    Exclusive: 'जग्गा व्हिसलब्लोअर नहीं, 9 FIR हैं...', सुसाइड की कोशिश मामले पर AAP मंत्री का पलटवार |
    36 की उम्र में लगा था अब सब खत्म... फिर सुचिका ने रचा इतिहास, बोलीं- अब खुशी से मर सकती हूं |
    यूक्रेन में वेयरहाउस पर रूस का ड्रोन अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    जयशंकर 26 सितंबर को UNGA को करेंगे संबोधित, अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा संभव |
    सेंट्रल रेलवे का बड़ा एक्शन: 5 महीनों में बिना टिकट यात्रियों से वसूले ₹140 करोड़ |
    How to Clean Exhaust Fan: एग्जॉस्ट फैन पर जमी है जिद्दी चिकनाई और धूल? रसोई की इन 3 चीजों से मिनटों में करें क्लीन, चमकेगा नया जैसा |
    ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट, CCTV में कैद वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार |
    iPhone 19 को भूल जाइए, Apple ला रहा है iPhone 20! चारों तरफ मुड़ी स्क्रीन से बदल जाएगी शक्ल
    Advertisement