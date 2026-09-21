टेबल पर 500-500 के नोट, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए घूस लेते पकड़े गए दो युवक

कोलकाता में एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) के एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान रानाघाट पुलिस डिस्ट्रिक्ट के तहत हरिंगहाटा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच (DIB) ऑफिस से जुड़े दो सिविक वॉलंटियर्स को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. जानकारी के मुताबिक, दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है.

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यह ऑपरेशन निमतला बाजार के एक निवासी की शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. ACB अधिकारियों ने दोनों वॉलंटियर्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई चल रही है.

टेबल पर 500-500 के नोट.

दिल्ली में सीबीआई ने बिछाया जाल

बता दें, कुछ दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली में रिश्वत के एक मामले में एमसीडी के वरिष्ठ सचिवालय सहायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के अनुसार, तीनों को 15 लाख रुपये की रिश्वत की रकम के लेनदेन के दौरान पकड़ा गया. सीबीआई की इस कार्रवाई के दौरान 25.25 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई थी.

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सीबीआई ने पहले 16 सितंबर को MCD के एक इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप लगाया गया था कि ये लोग भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थे और बिल बोर्ड, होर्डिंग और LED डिस्प्ले लगाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत मांगा करते थे.

सीबीआई ने जाल बिछाया और नई दिल्ली में 15,00,000 रुपये की रिश्वत का लेन-देन करते हुए MCD के सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और दो अन्य को गिरफ्तार किया.

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