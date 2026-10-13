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यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी, फरवरी में इस दिन से शुरू हैं एग्जाम

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2027 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड सचिव की ओर से विषयवार परीक्षा कार्यकम जारी कर दिया है. ऐसे में चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से. 

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यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित. (Photo: PTI)
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. सोमवार को बोर्ड के सचिव ने परीक्षाओं को लेकर विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है. सचिव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यूपी की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी, 2027 से शुरू होंगी जो , 24 फरवरी, 2027 तक चलेंगी. एग्जाम का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 8.30 बजे से 11.45 तक होगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से शाम के 5.15 बजे तक चलेगी. ऐसे चलिए जानते हैं इससे जुड़ा शेड्यूल. 

10वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल

परीक्षा की तारीख

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विषय 
5 फरवरी, शुक्रवार हिंदी, प्रारंभिक हिंदी
8 फरवरी, सोमवार सामाजिक विज्ञान
9 फरवरी, मंगलवार मानव विज्ञान
10 फरवरी, बुधवार अंग्रेजी, इलेक्ट्रॉनिक शिल्प
12 फरवरी, शुक्रवार   होम साइंस 
13 फरवरी, शनिवार गणित
15 फरवरी, सोमवार संस्कृत
16 फरवरी, मंगलवार गुजराती, तमिल, पंजाबी, बंगला, मराठी
17 फरवरी, बुधवार विज्ञान, संगीत वादन
18 फरवरी, गुरुवार कंप्यूटर, सिलाई
19 फरवरी, शुक्रवार वाणिज्य
20 फरवरी, शनिवार

उर्दू
22 फरवरी, सोमवार चित्रकला, रंजन कला
23 फरवरी, मंगलवार संगीत गायन, पालि, अरबी, फारसी
24 फरवरी, बुधवार कृषि

.

 

12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल 

परीक्षा की तारीख   विषय 
5 फरवरी, शुक्रवार     हिंदी, सामान्य हिंदी
8 फरवरी, सोमवार   अंग्रेजी 
9 फरवरी, मंगलवार काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प आदि, नागरिक शास्त्र
10 फरवरी, बुधवार  व्यावसायिक विषय (2 पेपर), इतिहास
12 फरवरी, शुक्रवार जीव विज्ञान, गणित
13 फरवरी, शनिवार शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र
15 फरवरी, सोमवार संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला, नृत्य कला, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र
16 फरवरी, मंगलवार कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान, भूगोल
17 फरवरी, बुधवार भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान
18 फरवरी, गुरुवार कृषि अभियांत्रिकी, कृषि पशुपालन, चित्रकला, रंगकला
19 फरवरी, शुक्रवार  व्यावसायिक विषय (5 पेपर),  मानव विज्ञान
20 फरवरी, शनिवार   उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आदि, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र
22 फरवरी, सोमवार सामान्य आधारिक विषय, कृषि गणित एवं सांख्यिकी, कृषि रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान
23 फरवरी, मंगलवार लेखाशास्त्र, एनसीसी, पालि, अरबी, पारसी
24 फरवरी, बुधवार कंप्यूटर, संस्कृत
---- समाप्त ----
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