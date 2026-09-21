15 साल का अनुभव, 98 लाख की सैलरी, जारी हुआ नोटिफिकेशन, जान लें कौन से पद हैं शामिल?

SBI में नौकरी का मौका, 98 लाख तक का सालाना पैकेज

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास कई सालों का अनुभव है, तो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आपके लिए बड़ा मौका लेकर आया है. बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत तीन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती SBI के कोलकाता स्थित स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप(SBIL) के लिए होगी. खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के जरिए कुल 3 पद भरे जाएंगे. इनमें-

डीन – 1 पद

फैकल्टी – 1 पद

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव – 1 पद

तीनों पदों पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी.

98 लाख रुपये तक मिलेगा पैकेज

इन पदों पर मिलने वाला सालाना पैकेज काफी आकर्षक है. डीन को अधिकतम 98 लाख रुपये सालाना का पैकेज दिया जाएगा. फैकल्टी को अधिकतम 63 लाख रुपये सालाना का पैकेज दिया जाएगा. वहीं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को अधिकतम 52 लाख रुपये सालाना मिल सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है, इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

डीन पद के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

डीन पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 31 अगस्त 2026 को 40 से 55 साल के बीच होनी चाहिए.

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उम्मीदवार के पास MBA, Executive MBA, PGDM, PGDBA या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए और इसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. PhD या MPhil वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा कम से कम 15 साल के काम का अनुभव होना चाहिए. इसमें वरिष्ठ अकादमिक या लीडरशिप पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है.

फैकल्टी पद के लिए योग्यता

फैकल्टी पद के लिए किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है. उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 6 साल का पढ़ाने या ट्रेनिंग देने का अनुभव भी होना चाहिए.

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए क्या चाहिए?

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए उम्मीदवार के पास मार्केटिंग में MBA या संबंधित योग्यता होनी चाहिए. इसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. इसके साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है. इस पद के लिए अधिकतम सालाना पैकेज 52 लाख रुपये तक है.

बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन

SBI की इस भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. सबसे पहले उनकी शिक्षा और काम के अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. डीन और फैकल्टी पद के उम्मीदवारों का इंटरव्यू और डेमो सेशन होगा. वहीं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू देना होगा. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार का पैकेज उसकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए तय किया जाएगा.



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