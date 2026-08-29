दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला कांड, इलाज कराने के बहाने बेटे को ले गया पिता, फिर कर दी हत्या

दिल्ली के साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन की हत्या के आरोप में उसके 64 वर्षीय पिता तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने कालिंदी कुंज के पास एक लावारिस कंटेनर में पहुंचाया था.

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पुलिस के अनुसार 23 अगस्त 2026 को कालिंदी कुंज के पास कच्ची कॉलोनी में एक लावारिस कंटेनर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. मौके से खून से सना कंक्रीट का पत्थर भी बरामद हुआ था. मृतक की पहचान तत्काल नहीं हो सकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान गुल हसन के तौर पर की. पुलिस ने बताया कि गुल हसन सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था.

इलाज के बहाने ले जाने की बात कहकर ले गए, फिर कर दी हत्या

इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार, परिचितों और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस को उसके पिता तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम पर शक हुआ. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात के बारे में जानकारी दी. उनके मुताबिक, गुल हसन को इलाज के बहाने कंटेनर तक ले जाया गया था. वहां वसीम ने कथित तौर पर उसके सिर पर कंक्रीट के पत्थर से हमला किया.

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इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े की रस्सी से गला घोंट दिया. पुलिस ने कथित हत्या में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और रस्सी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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