IIM लखनऊ में 100% प्लेसमेंट, मिला 3.5 लाख रुपये महीने का ऑफर, फीस में भी छूट

मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) लखनऊ ने अपने 2026-28 बैच के समर प्लेसमेंट पूरे कर लिए हैं. संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट (PGP-ABM) के 578 छात्रों को 600 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर मिले.

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इस दौरान सबसे ज्यादा घरेलू स्टाइपेंड 3.5 लाख रुपये प्रति माह रहा. वहीं, अदाणी ग्रुप ने चुने गए इंटर्न्स को स्टाइपेंड के साथ ट्यूशन फीस में छूट देने की पेशकश की.

3.5 लाख रुपये महीने तक पहुंचा स्टाइपेंड

IIM लखनऊ के समर प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा घरेलू स्टाइपेंड 3.5 लाख रुपये प्रति माह रहा. वहीं, मीडियन स्टाइपेंड 1.75 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया. संस्थान के मुताबिक, बैच के 75 फीसदी छात्रों के लिए औसत स्टाइपेंड 1.5 लाख रुपये प्रति माह रहा. प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले ही दिन छात्रों को 350 से ज्यादा ऑफर मिले. पूरे बैच का 100 फीसदी प्लेसमेंट दर्ज किया गया. इसका मतलब है कि समर इंटर्नशिप के लिए शामिल सभी 578 छात्रों को ऑफर मिले.

गूगल-अमेजन समेत कई बड़ी कंपनियों ने दिए ऑफर

इस साल समर प्लेसमेंट में कई जानी-मानी कंपनियों ने हिस्सा लिया. इनमें गूगल, अमेजन, अडोबी, अमेरिकन एक्सप्रेस, बेन एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकिन्से एंड कंपनी, एक्सेंचर, डेलॉयट, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस, कियर्नी और केपीएमजी जैसे पुराने रिक्रूटर्स शामिल रहे. इसके अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप, सिटीग्रुप, डॉयचे बैंक, ईवाई-पार्थेनन, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), ITC, मास्टरकार्ड, प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G), PwC, रिलायंस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वीजा ने भी छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर दिए.

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फ्लिपकार्ट और स्विगी समेत नए रिक्रूटर्स भी जुड़े

इस बार संस्थान के समर प्लेसमेंट में कई नए रिक्रूटर्स भी शामिल हुए. इनमें फ्लिपकार्ट, स्विगी, ग्रो, कोका-कोला, IBM, बायर, DBS, एक्सपीडिया ग्रुप, जियोस्टार, रिन्यू पावर, प्रेमजी इन्वेस्ट और समारा कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हुईं. इन कंपनियों की भागीदारी से छात्रों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर बढ़े. इससे उन्हें कई तरह के कारोबारी क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला.

अडानी ग्रुप ने दी ट्यूशन फीस में छूट

इस साल अडानी ग्रुप की भागीदारी भी खास रही. संस्थान के मुताबिक, समूह ने चुने गए इंटर्न्स को स्टाइपेंड के साथ ट्यूशन फीस में छूट देने की पेशकश की. इससे चयनित छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक लाभ के साथ पढ़ाई की फीस में भी राहत मिल सकती है.

कंसल्टिंग से लेकर ई-कॉमर्स तक मिले मौके

समर प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, रिटेल और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में इंटर्नशिप के ऑफर मिले. इन क्षेत्रों में काम करने से छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा. 578 छात्रों के इस बैच में 119 फ्रेशर्स हैं, जबकि 459 छात्रों के पास पहले से काम करने का अनुभव है. कंपनियों ने दोनों तरह के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटर्नशिप के लिए चुना.

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प्लेसमेंट चेयरपर्सन ने क्या कहा?

IIM लखनऊ के प्लेसमेंट चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रेम प्रकाश दीवानी ने कहा कि पुराने रिक्रूटर्स के साथ नई कंपनियों की भागीदारी संस्थान पर उद्योग जगत के भरोसे को दिखाती है. उन्होंने बताया कि छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, रिटेल और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अवसर मिले हैं.

उन्होंने कहा कि संस्थान उद्योग जगत के साथ अपने जुड़ाव को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम करता रहेगा. इस तरह IIM लखनऊ के 2026-28 बैच के समर प्लेसमेंट में 578 छात्रों को 600 से ज्यादा ऑफर मिले और 100 फीसदी प्लेसमेंट दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा घरेलू स्टाइपेंड 3.5 लाख रुपये प्रति माह रहा. हालांकि, यह समर इंटर्नशिप का आंकड़ा है, कोर्स पूरा होने के बाद मिलने वाली स्थायी नौकरी के प्लेसमेंट का नहीं.

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