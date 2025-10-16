scorecardresearch
 

IIM लखनऊ के समर प्लेसमेंट में नया रिकॉर्ड, ₹3.95 लाख प्रति माह का ऑफर

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ की समर प्लेसमेंट ड्राइव में इस साल रिकॉर्डतोड़ ऑफर मिले हैं. छात्रों को इस बार सबसे ज़्यादा ₹3.95 लाख प्रति माह का वजीफा मिला है, जो पिछले साल के ₹1.43 लाख से कहीं अधिक है

इस साल औसत प्लेसमेंट 1.72 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 1.50 लाख रुपये प्रति माह था. (Photo: ITG)
आईआईएम लखनऊ की हाल की समर प्लेसमेंट प्रक्रिया में छात्रों को शानदार ऑफर मिले हैं. इस बार सबसे ज़्यादा ₹3.95 लाख प्रति माह का प्लेसमेंट मिला है, जबकि विदेशी इंटर्नशिप के लिए सबसे हाई प्लेसमेंट ₹2.5 लाख प्रति माह रहा. पिछले साल सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट ₹1.43 लाख प्रति माह था, यानी इस बार छात्रों को पहले से कहीं बेहतर पैकेज मिले हैं. औसतन, छात्रों को इस साल ₹1.67 लाख प्रति माह का प्लेसमेंट मिला है.

इस प्रक्रिया में, प्रबंधन संस्थान को अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) के 41वें बैच के छात्रों और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी एबीएम) के 22वें बैच के छात्रों के लिए 580 से ज़्यादा प्रस्ताव मिले. 

इस साल औसत प्लेसमेंट 1.72 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 1.50 लाख रुपये प्रति माह था. बैच के शीर्ष 50 प्रतिशत छात्रों को औसतन 2.18 लाख रुपये प्रति माह प्लेसमेंट मिला है. आईआईएम लखनऊ के 2025 27 बैच में 187 नए छात्र और 345 छात्र शामिल हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त पूर्व कार्य अनुभव है. नई प्रतिभाओं और अनुभवी पेशेवरों के इस मिश्रण ने छात्रों को परामर्श, वित्त, विपणन, उत्पाद प्रबंधन, संचालन, खुदरा और ई कॉमर्स सहित कई उद्योगों में पद हासिल करने में मदद की है.

इन कंपनियों में लगी आईआईएम लखनऊ के छात्रों की नौकरी

समर प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्सेंचर, आदित्य बिड़ला समूह, एडोब, अल्वारेज़ एंड मार्सल, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेज़न, अर्गा इन्वेस्टमेंट्स, एवेंडस, एक्सिस कैपिटल, बैन एंड कंपनी, बर्नस्टीन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिटी ग्रुप, कोलगेट पामोलिव, डेलॉइट, ड्यूश बैंक, ईवाई पार्थेनॉन, गोदरेज गूगल, एचयूएल, आईटीसी, जेपी मॉर्गन चेज़, कियर्नी, केपीएमजी, मैरिको, मास्टरकार्ड, मैकिन्से एंड कंपनी, मीडिया.नेट, एमएमटी, पिडिलाइट, प्रॉक्टर एंड गैंबल, पीडब्ल्यूसी, रिलायंस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वीज़ा जैसी प्रमुख भर्ती कंपनियां शामिल हुईं, जिन्होंने आईआईएम लखनऊ के छात्रों में अपने निरंतर विश्वास दिखाया और उन्हें चुना.

पहली बार प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुईं ये कंपनियां

इसके अलावा, कई पहली बार भर्ती करने वाले भर्तीकर्ताओं ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया. इनमें बार्कलेज (आरएसजी), क्रिसिल, डी.ई. शॉ, ड्रीम इनक्यूबेटर, एडलवाइस, इटरनल, गैलडर्मा, हेन्केल, एचएसबीसी (आईबी), आईएमएपी इंडिया, इंडिया अल्टरनेटिव्स, इंटेलीमेशन.एआई, आई स्क्वेयर्ड कैपिटल, आयोनिक वेल्थ, मिशेलिन, मोंडेलेज, मॉर्गन स्टेनली (आईबी), नेस्ले, नियो एसेट मैनेजमेंट, निविया, पिनपॉइंट, सेल्सफोर्स, शापूरजी पलोनजी, क्वालकॉम, वेल्स फार्गो और वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप शामिल हैं.

TOPICS:

