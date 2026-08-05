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हरियाणा के इस यूनिवर्सिटी में मिल रही 1 लाख रुपये की सैलरी वाली नौकरी

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से अच्छी सैलरी वाली भर्ती की तैयारी में हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. हरियाणा की श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी (SKAU) कुरुक्षेत्र ने नॉन-टीचिंग और पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि इसमें चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन से पहले योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि जैसी सभी जरूरी जानकारी जरूर जांच लें. 

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हरियाणा में सरकारी नौकरी का शानदार मौका.
हरियाणा में सरकारी नौकरी का शानदार मौका.

सरकारी नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बेहद खास मौका है. अगर आप हरियाणा में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी करना चाहते हैं, तो  श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी (SKAU), कुरुक्षेत्र ने नॉन-टीचिंग और पैरामेडिकल के कई पदों पर नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को CET स्कोर की जरूरत नहीं है. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को हर महीने एक लाख रुपये की सैलरी मिलेगी. पद के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इस पद से जुड़ी सारी डिटेल. 

किन-किन पदों पर निकली भर्ती? 

बता दें कि यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल 60 नियमित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके तहत क्लर्क के 29 पद, स्टाफ नर्स के 25 पद और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 6 पद शामिल हैं. सभी नियुक्तियां रेगुलर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए होगी. 

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कब तक कर सकत हैं आवेदन 

वहीं, अगर आवेदन की बात करें, तो इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 21 अगस्त तक की जाएगी. उम्मीदवारों को दिए गए समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा. 

कैसे होगा चयन? 

स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पदों के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा में संबंधित विषय के साथ रीजनिंग, मैथ, हरियाणा सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी और बेसिक कंप्यूटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं, क्लर्क के पदों पर लिखित परीक्षा के अलावा 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

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मिलेगी इतनी सैलरी 

इस पद की सबसे आकर्षण चीज इसकी सैलरी है. हालांकि, पदों के मुताबिक ये अलग-अलग रखी गई है. स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पदों पर  उम्मीदवारों को FPL-06 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी. वहीं क्लर्क के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को FPL-02 के अनुसार 19,900 रुपये से 63,200 रुपये प्रति माह की सैलरी मिलेगी. 

ऐसे कर सकते हैं आयोजन 

  • इन पद पर आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. 
  • मांगी गई सारी डिटेल को भरें. 
  • इसके बाद फोटो, साइन, मार्कशीट, डिग्री, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. 
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