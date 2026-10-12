scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिना डिग्री Google में नौकरी, 10 करोड़ से ज्यादा की होगी सैलरी! बस होनी चाहिए ये स्किल

गूगल में नौकरी करना युवाओं का सपना होता है. ऐसे में उन युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. गूगल ने हाई पैकेज वाली नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10.9 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी. लेकिन इस नोटिफिकेशन की सबसे खास बात है कि इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है.  

Advertisement
X
गूगल में नौकरी के लिए नहीं लगेगी डिग्री.
गूगल में नौकरी के लिए नहीं लगेगी डिग्री.

गूगल हो, अमेजन या फिर कोई और बड़ी कंपनी क्या आपको बिना डिग्री के इन कंपनियों में नौकरी मिल सकती है? यह सवाल सुनते ही पहला जवाब नहीं होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. गूगल ने नौकरी के लिए ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर कोई देखकर हैरान हो गया है. बिना किसी डिग्री वाले को 10 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देगी. यह सुनने में भले सपना जैसा लगे लेकिन यह सच है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी के इंजीनियर Tamay Besiroglu ने Google DeepMind के लिए गजब की वैकेंसी निकाली है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है वैकेंसी और कितनी मिलेगी सैलरी? 

बता दें कि Google DeepMind की पोलारिस टीम AI कोडिंग एजेंट्स की जांच और उनकी क्षमता परखने के लिए इंजीनियर्स की तलाश में है. बता दें कि जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस वैकेंसी के जरिए उम्मीदवारों को 550,000 डॉलर से 1.1 मिलियन डॉलर तक का पैकेज मिलेगा. भारतीय रुपये में बात करें, तो यह करीब 4.6 करोड़ से लेकर 10.9 करोड़ रुपये है. इस पद पर चयन उम्मीदवारों के पास बड़ी-बड़ी डिग्री रहने के साथ नहीं होगी बल्कि उम्मीदवार की काबिलियत प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स से तय की जाएगी.

 

क्या है वैकेंसी? 

गूगल डीपमाइंड की ये नौकरी उन उम्मीदवारों के लिए है, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम पर काम करते हैं. जहां केवल महंगी डिग्रियां नहीं बल्कि स्किल भी उतनी ही जरूरी है. Tamay Besiroglu ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें उन लोगों की तलाश है, जो मुश्किल परेशानियों को सुलझाने का टैलेंट रखते हैं. लेकिन इन लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि तो क्या अब टेक कंपनियों में डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी? पोलारिस टीम ऐसी व्यवस्था पर काम करती है, जिनसे एआई कोडिंग एजेंट्स को कठिन कोडिंग टास्क पर परखा जा सके. 

Advertisement

10.9 करोड़ का पैकेज

इस नौकरी के पैकेज ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. बताई गई रकम 5.5 लाख डॉलर से 11 लाख डॉलर तक है.इंडियन करेंसी में यह लगभग 4.6 करोड़ रुपये से 10.9 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. लेकिन यह पूरी की पूरी सैलरी नहीं है बल्कि इसमें बेसिक सैलरी के साथ बोनस और कंपनी के शेयर भी शामिल हैं. 

डिग्री जरूरी नहीं लेकिन ये स्किल है जरूरी 

सोशल मीडिया पर हो रही बहस के बाद से जो इस नोटिफिकेशन का सबसे खास ट्विस्ट था वह ये था कि भले ही उम्मीदवारों को इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए लेकिन कुछ स्किल्स की जरूरत बिल्कुल होगी. इस पद के लिए मजबूत तकनीकी कौशल और कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सारा तेंदुलकर के जन्मदिन पर भावुक हुए सचिन, पिता-बेटी के रिश्ते पर लिखी खास बात |
    Best Tourist Places in October: पहाड़, झीलें और रेगिस्तान, अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 4 जगहें |
    भगवंत मान के OSD को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगी CBI जांच |
    फ्लाइट में पावर बैंक से लगी आग, पावर बैंक यूज करने वाले हर शख्स को जाननी चाहिए ये बातें |
    कौन हैं प्रो. योगेश सिंह? 77 साल के इतिहास में लगातार दूसरी बार बने DU के वीसी, जानें उनका सफर |
    देर रात ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश, दादा-पोती की फोटो वायरल |
    'अब पूरा देश बनेगा जंतर-मंतर...', धरने की जगह बदलने के फैसले पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके |
    बिना डिग्री Google में नौकरी, 10 करोड़ से ज्यादा की होगी सैलरी! बस होनी चाहिए ये स्किल |
    शोबिज छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन एक्ट्रेस, प्रेग्नेंसी में सता रही डिलीवरी की चिंता, वृंदावन में बसाया घर |
    उत्तर कोरिया ने फिर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव
    Advertisement